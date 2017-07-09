Брозович попал в сферу интересов «Арсенала»

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сообщается, что 24-летний футболист заинтересовал «Арсенал».

В услугах игрока сборной Хорватии нуждается главный тренер «канониров» Арсен Венгер. В ближайшее время хавбеку будет сделано предложение.

Напомним, что на Брозовича этим летом также претендовал «Зенит».

В прошедшем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел 23 матча, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.