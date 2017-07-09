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  • Ловчев: «Смолов в Европе? Полная ерунда. Единственный россиянин, соответствующий требованиям европейского футбола, – Головин»

Ловчев: «Смолов в Европе? Полная ерунда. Единственный россиянин, соответствующий требованиям европейского футбола, – Головин»

9 июля 2017, 12:32
19

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов на данный момент не способен заиграть в европейском чемпионате и должен остаться в краснодарском клубе.

По словам специалиста, единственным россиянином, соответствующим требованиям сильнейших лиг Европы, является полузащитник ЦСКА Александр Головин. Интерес к 21-летнему игроку проявляют «Арсенал» и «Челси».

«Смолов сыграл на Кубке конфедераций три игры. И, честно говоря, выглядел неубедительно. Возникает вопрос: насколько он готов к конкуренции? Тот же Бухаров с Бердыевым и без – разные игроки. А каков будет Смолов вне «Краснодара», где под него подстроена игра команды?

Европа? Думаю, это ерунда. Единственный в России, кто на данный момент соответствует требованиям европейского футбола – это Головин. Он быстр, он в 20 лет, поиграв на Евро, в Лиге чемпионов, понял, что такое топ-уровень. Это быстрый, активный футбол. Остальные российские игроки, в том числе и Смолов, играют медленно.

Ну придет Смолов в «Спартак»? И что, Адриано, Зе Луиш и Промес уступят ему конкуренцию? Думаю, нет. «Зенит»? А Кокорин стал в нем топ-бомбардиром? Тоже нет. Не считаю, что Смолову нужно куда-то уходить из «Краснодара». Там ему доверяют, рассчитывают на него», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Смолов Федор Головин Александр Ловчев Евгений
Комментарии (19)
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vaenruk
1499593249
ох и насмешил.головин,который кроме паса назад и удара на десять метров выше ворот ничего не может, игрок европейского уровня?!
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XaXatyn
1499594508
Хочу чтобы Смолов перешел в клуб Европы и закрыл рот Ловчеву !
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Alex ostrov
1499596663
Так в Европе не только Реал, Челси и Бавария, можно же и клубы по проще выбрать в любом случае это будет лучше чем всем в одном болоте сидеть и играть только друг с другом!
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Диктор
1499599779
Не согласен-я считаю главным открытием сезона Зобнина ,а не Головина.
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Kokmarov
1499602453
Согласен, Смолов имеет средний уровень, пас дать не может, голова всегда в пол, открывается плохо, скорость? В Европе может удивить разве что татушками своими.
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Aleksandr_1986_Spb_
1499603263
Думаю и Головин в топ-клубе не заиграет. Мне кажется более реально поехать в Европу Смолову и Зобнину - более сформировавшиеся уже игроки. Про Дзагоева тоже много чего говорили, пока в подающих надежды был, а в итоге? Рано ещё Головину ехать, вот проведёт ещё этот сезон хорошо, тогда и говорить о чем то можно будет...
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dok66
1499614372
У каждого свое мнение ... И мнение Ловчева - это его мнение ! Но нашим нужно пробовать себя в Европе ! Иначе это - просто затык в РФПЛ . Все зажрались , никто не хочет работать , да и просто боятся ! Поэтому , кроме Головина, никто из наших Европу и не интересует . А Головин работает , и растет !
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ijgjr
1499623597
Ловчев видать тоже в доле -пиарит Головина -куда то продать хотят - а там трава не расти лишь что нибуди в карман положить
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Михаил Спартач
1499634180
Ловчев: «Смолов в ...опе? Полная ерунда.
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