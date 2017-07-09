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    Ловчев: «Смолов в Европе? Полная ерунда. Единственный россиянин, соответствующий требованиям европейского футбола, – Головин»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов на данный момент не способен заиграть в европейском чемпионате и должен остаться в краснодарском клубе.

    По словам специалиста, единственным россиянином, соответствующим требованиям сильнейших лиг Европы, является полузащитник ЦСКА Александр Головин. Интерес к 21-летнему игроку проявляют «Арсенал» и «Челси».

    «Смолов сыграл на Кубке конфедераций три игры. И, честно говоря, выглядел неубедительно. Возникает вопрос: насколько он готов к конкуренции? Тот же Бухаров с Бердыевым и без – разные игроки. А каков будет Смолов вне «Краснодара», где под него подстроена игра команды?

    Европа? Думаю, это ерунда. Единственный в России, кто на данный момент соответствует требованиям европейского футбола – это Головин. Он быстр, он в 20 лет, поиграв на Евро, в Лиге чемпионов, понял, что такое топ-уровень. Это быстрый, активный футбол. Остальные российские игроки, в том числе и Смолов, играют медленно.

    Ну придет Смолов в «Спартак»? И что, Адриано, Зе Луиш и Промес уступят ему конкуренцию? Думаю, нет. «Зенит»? А Кокорин стал в нем топ-бомбардиром? Тоже нет. Не считаю, что Смолову нужно куда-то уходить из «Краснодара». Там ему доверяют, рассчитывают на него», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.07.2017 12:32
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 10 июля 2017, 00:03

      Ловчев: «Смолов в ...опе? Полная ерунда.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 9 июля 2017, 21:06

      Ловчев видать тоже в доле -пиарит Головина -куда то продать хотят - а там трава не расти лишь что нибуди в карман положить

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июля 2017, 18:32

      У каждого свое мнение ... И мнение Ловчева - это его мнение ! Но нашим нужно пробовать себя в Европе ! Иначе это - просто затык в РФПЛ . Все зажрались , никто не хочет работать , да и просто боятся ! Поэтому , кроме Головина, никто из наших Европу и не интересует . А Головин работает , и растет !

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 9 июля 2017, 15:27

      Думаю и Головин в топ-клубе не заиграет. Мне кажется более реально поехать в Европу Смолову и Зобнину - более сформировавшиеся уже игроки. Про Дзагоева тоже много чего говорили, пока в подающих надежды был, а в итоге? Рано ещё Головину ехать, вот проведёт ещё этот сезон хорошо, тогда и говорить о чем то можно будет...

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 9 июля 2017, 15:14

      Согласен, Смолов имеет средний уровень, пас дать не может, голова всегда в пол, открывается плохо, скорость? В Европе может удивить разве что татушками своими.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 июля 2017, 14:29

      Не согласен-я считаю главным открытием сезона Зобнина ,а не Головина.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Диктор 9 июля 2017, 15:06

      Конечно.
      Или из админов выпизшут...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > shinnik 9 июля 2017, 15:49

      А при чем тут админы и я?

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Диктор 9 июля 2017, 16:04

      А раскройте секрет неувядаемого рейтинга...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > shinnik 9 июля 2017, 18:10

      Активность на сайте-меня три раза (явно питерские)админы блокировали,а ты меня в их число записал,стыдно должно быть тебе дитя.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > 3a zenit 9 июля 2017, 18:11

      То что мозгов нет я понял уже давно,так у тебя еще и с юмором проблемы.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Диктор 9 июля 2017, 18:27

      Судя по твоей лексике,орфографии и пунктуации
      дитя тебя старше раза в два...)
      Судя по проСПАРмленым комментариям,за которые считанное число минусов,одиозным штампованным фразам,которые набирают невиданное количество одобрений...Да и ненависть к соседям превалирует..
      Розовый админ ты,а не Диктор.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > shinnik 9 июля 2017, 18:36

      А судя по количеству твоих балов -ты еще совсем зеленый и не тебе меня судить.

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 9 июля 2017, 13:37

      Так в Европе не только Реал, Челси и Бавария, можно же и клубы по проще выбрать в любом случае это будет лучше чем всем в одном болоте сидеть и играть только друг с другом!

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Alex ostrov 9 июля 2017, 16:02

      конечно можно! Но такие клубы как Кротоне, Алавес, Суонси и Ингольштадт, в составе которых Смолов и Головин (может быть) могли бы заиграть, не готовы к таким диким зарплатам, какие они получают в чемпе мудка!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 июля 2017, 13:01

      Хочу чтобы Смолов перешел в клуб Европы и закрыл рот Ловчеву !

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      Рейтинг: +182

      vaenruk 9 июля 2017, 12:40

      ох и насмешил.головин,который кроме паса назад и удара на десять метров выше ворот ничего не может, игрок европейского уровня?!

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      Рейтинг: +33709

      zra78 > vaenruk 9 июля 2017, 13:36

      Это точно,я вообще не понимал как он в сборной очутился

      -1
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