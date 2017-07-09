Ловчев: «Смолов в Европе? Полная ерунда. Единственный россиянин, соответствующий требованиям европейского футбола, – Головин»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев выразил мнение, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов на данный момент не способен заиграть в европейском чемпионате и должен остаться в краснодарском клубе.

По словам специалиста, единственным россиянином, соответствующим требованиям сильнейших лиг Европы, является полузащитник ЦСКА Александр Головин. Интерес к 21-летнему игроку проявляют «Арсенал» и «Челси».

«Смолов сыграл на Кубке конфедераций три игры. И, честно говоря, выглядел неубедительно. Возникает вопрос: насколько он готов к конкуренции? Тот же Бухаров с Бердыевым и без – разные игроки. А каков будет Смолов вне «Краснодара», где под него подстроена игра команды?

Европа? Думаю, это ерунда. Единственный в России, кто на данный момент соответствует требованиям европейского футбола – это Головин. Он быстр, он в 20 лет, поиграв на Евро, в Лиге чемпионов, понял, что такое топ-уровень. Это быстрый, активный футбол. Остальные российские игроки, в том числе и Смолов, играют медленно.

Ну придет Смолов в «Спартак»? И что, Адриано, Зе Луиш и Промес уступят ему конкуренцию? Думаю, нет. «Зенит»? А Кокорин стал в нем топ-бомбардиром? Тоже нет. Не считаю, что Смолову нужно куда-то уходить из «Краснодара». Там ему доверяют, рассчитывают на него», – сказал Ловчев.