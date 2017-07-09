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    «Севилья» объявила о договоренности о переходе Муриэля

    «Севилья» достигла договоренности по трансферу нападающего «Сампдории» Луиса Муриэля. В ближайшие дни футболист пройдет медицинское обследование. После этого будет подписан пятилетний контракт.

    Муриэль перешел в «Сампдорию» в 2015 году из «Удинезе». В услугах форварда также был заинтересован «Зенит», однако игрок отказался от перехода в команду из Санкт-Петербурга.

    В прошедшем сезоне чемпионата Италии Муриэль забил 11 голов и сделал пять результативных передач в 31 матче.

    Источник: ФК «Севилья»

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    09.07.2017 06:17
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