«Севилья» объявила о договоренности о переходе Муриэля

«Севилья» достигла договоренности по трансферу нападающего «Сампдории» Луиса Муриэля. В ближайшие дни футболист пройдет медицинское обследование. После этого будет подписан пятилетний контракт.
Муриэль перешел в «Сампдорию» в 2015 году из «Удинезе». В услугах форварда также был заинтересован «Зенит», однако игрок отказался от перехода в команду из Санкт-Петербурга.
В прошедшем сезоне чемпионата Италии Муриэль забил 11 голов и сделал пять результативных передач в 31 матче.
#SevillaFC y @sampdoria llegan a un principio de acuerdo por @luisfmuriel09— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 8 июля 2017 г.
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