«Севилья» объявила о договоренности о переходе Муриэля

«Севилья» достигла договоренности по трансферу нападающего «Сампдории» Луиса Муриэля. В ближайшие дни футболист пройдет медицинское обследование. После этого будет подписан пятилетний контракт.

Муриэль перешел в «Сампдорию» в 2015 году из «Удинезе». В услугах форварда также был заинтересован «Зенит», однако игрок отказался от перехода в команду из Санкт-Петербурга.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Муриэль забил 11 голов и сделал пять результативных передач в 31 матче.