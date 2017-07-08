Экс-игрок «Барселоны» Нельсон Мандела дебютирует за «Айнтрахт»

Франкфуртский «Айнтрахт» проводит тренировочные сборы в США. В 23:00 по московскому времени команда Нико Ковача встретится с футбольным клубом «Сиэтл».

Пресс-служба немецкого клуба опубликовала стартовые состав на матч. В составе «Айнтрахта» дебютирует камерунский форвард 1999 года рождения Нельсон Мандела Мбухом. До июля 2012 года нападающий выступал за юношескую команду «Барселоны», после чего перешел в «Хоффенхайм». Год спустя Мандела подписал контракт с «Айнтрахтом» и играл в составах до 17 и 19 лет.