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    Экс-игрок «Барселоны» Нельсон Мандела дебютирует за «Айнтрахт»

    Франкфуртский «Айнтрахт» проводит тренировочные сборы в США. В 23:00 по московскому времени команда Нико Ковача встретится с футбольным клубом «Сиэтл».

    Пресс-служба немецкого клуба опубликовала стартовые состав на матч. В составе «Айнтрахта» дебютирует камерунский форвард 1999 года рождения Нельсон Мандела Мбухом. До июля 2012 года нападающий выступал за юношескую команду «Барселоны», после чего перешел в «Хоффенхайм». Год спустя Мандела подписал контракт с «Айнтрахтом» и играл в составах до 17 и 19 лет.

    Источник: ФК «Айнтрахт»

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    08.07.2017 22:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 9 июля 2017, 06:52

      Ну да Имя и фамилия у парня что надо!

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