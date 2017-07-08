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  • Кирьяков считает, что с приходом Дриусси в «Зенит» Кокорин может стать самым слабым звеном в атаке команды

Кирьяков считает, что с приходом Дриусси в «Зенит» Кокорин может стать самым слабым звеном в атаке команды

8 июля 2017, 15:25
15

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину придется приложить немало усилий, чтобы завоевать место в составе петербуржцев с приходом в команду Себастьяна Дриусси.

Сегодня сине-бело-голубыми было объявлено о подписании четырехлетнего контракта с 21-летним аргентинским форвардом.

– Переход Дриусси в «Зенит» – это знак Кокорину, что тренерский штаб не очень доволен его игровыми действиями. Ему дают понять, что конкуренция возрастает. Если он не приложит максимум усилий для исправления ситуации, то его судьба будет предрешена.

– По вашему мнению, Кокорин уступает остальным нападающим «Зенита?

– Смотря какую схему игры будет применять Манчини в официальных играх. Если в одного нападающего, то ему придется бороться за место на фланге атаки. Но не стоит забывать еще о Шатове, конкуренция огромная. Если Кокорин не зацепится за последний шанс, не будет себя проявлять, то станет самым слабым звеном.

– В этом случае возможный переход в «Краснодар» – не самый плохой вариант?

– Возможно. С другой стороны, сразу бежать при возникновении сложностей – не самое правильное решение. Если он не готов бороться, сражаться, то оптимальным вариантом станет уход из «Зенита» и найти команду, где конкуренция не такая сильная.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Дриусси Себастьян Кирьяков Сергей
Комментарии (15)
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hevbn 28
1499520510
Такой Кокорин какой есть последние несколько лет думаю не получит место в стартовом составе даже в некоторых командах ФНЛ .
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dok66
1499520903
Может хоть забудет о самопиаре и начнет работать !
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кошмарик
1499521021
кокошка топовый игрок ночных клубов.. в футболе он отброс.
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Atom2020
1499523072
Слабое звено, не слабое звено ... все-равно оставят из-за лимита ...
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subbotaspartak
1499524023
До этого, он типа нападение Зенита возглавлял, А теперь попал.
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serppion
1499528592
Знаете ли вы, что фамилия Дзюба в переводе с футбольного означает "деревяшка"?
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Dmirubo
1499529122
Молодец Манчини - отличную конкурентную среду в Зените создает! Поэтому скорее всего именно Зенит выиграет российское первенство в новом сезоне. Хотя посмотрим. Так то более за ЦСКА. Но сейчас больше наблюдаю за Зенитом. Да и это невозможно по-другому. Так как в первую очередь к данному клубу в трансферный период больше всего внимания приковано. В прошлом сезоне больше всего наблюдал за Спартаком:)
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a-rakhmatov
1499530242
Зенит достаточно укрепил линию нападения и действительно как бы не пришлось Кокорину сидеть на скамье запасных
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Garrincha58
1499530488
а кто вообще такой Дриусси его еще никто в Европе не видел может он будет как Ари или Вандерсон или Кавенаги может кто помнит был когда то восходящей звездой а вышел просто пшик так что Кокошке пока не о чем волноваться
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Aviator
1499531437
Мы, туляки, "рады", что Кирь Яков не разучился считать...
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