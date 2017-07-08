Кирьяков считает, что с приходом Дриусси в «Зенит» Кокорин может стать самым слабым звеном в атаке команды

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину придется приложить немало усилий, чтобы завоевать место в составе петербуржцев с приходом в команду Себастьяна Дриусси.

Сегодня сине-бело-голубыми было объявлено о подписании четырехлетнего контракта с 21-летним аргентинским форвардом.

– Переход Дриусси в «Зенит» – это знак Кокорину, что тренерский штаб не очень доволен его игровыми действиями. Ему дают понять, что конкуренция возрастает. Если он не приложит максимум усилий для исправления ситуации, то его судьба будет предрешена.

– По вашему мнению, Кокорин уступает остальным нападающим «Зенита?

– Смотря какую схему игры будет применять Манчини в официальных играх. Если в одного нападающего, то ему придется бороться за место на фланге атаки. Но не стоит забывать еще о Шатове, конкуренция огромная. Если Кокорин не зацепится за последний шанс, не будет себя проявлять, то станет самым слабым звеном.

– В этом случае возможный переход в «Краснодар» – не самый плохой вариант?

– Возможно. С другой стороны, сразу бежать при возникновении сложностей – не самое правильное решение. Если он не готов бороться, сражаться, то оптимальным вариантом станет уход из «Зенита» и найти команду, где конкуренция не такая сильная.