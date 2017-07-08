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    Кирьяков считает, что с приходом Дриусси в «Зенит» Кокорин может стать самым слабым звеном в атаке команды

    Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину придется приложить немало усилий, чтобы завоевать место в составе петербуржцев с приходом в команду Себастьяна Дриусси.

    Сегодня сине-бело-голубыми было объявлено о подписании четырехлетнего контракта с 21-летним аргентинским форвардом.

    – Переход Дриусси в «Зенит» – это знак Кокорину, что тренерский штаб не очень доволен его игровыми действиями. Ему дают понять, что конкуренция возрастает. Если он не приложит максимум усилий для исправления ситуации, то его судьба будет предрешена.

    – По вашему мнению, Кокорин уступает остальным нападающим «Зенита?

    – Смотря какую схему игры будет применять Манчини в официальных играх. Если в одного нападающего, то ему придется бороться за место на фланге атаки. Но не стоит забывать еще о Шатове, конкуренция огромная. Если Кокорин не зацепится за последний шанс, не будет себя проявлять, то станет самым слабым звеном.

    – В этом случае возможный переход в «Краснодар» – не самый плохой вариант?

    – Возможно. С другой стороны, сразу бежать при возникновении сложностей – не самое правильное решение. Если он не готов бороться, сражаться, то оптимальным вариантом станет уход из «Зенита» и найти команду, где конкуренция не такая сильная.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2017 15:25
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +148

      Aviator 8 июля 2017, 19:30

      Мы, туляки, "рады", что Кирь Яков не разучился считать...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2017, 19:14

      а кто вообще такой Дриусси его еще никто в Европе не видел может он будет как Ари или Вандерсон или Кавенаги может кто помнит был когда то восходящей звездой а вышел просто пшик так что Кокошке пока не о чем волноваться

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Garrincha58 9 июля 2017, 00:01

      Кокоша ноль,ему и без Дриусси надо волноваться

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 июля 2017, 19:10

      Зенит достаточно укрепил линию нападения и действительно как бы не пришлось Кокорину сидеть на скамье запасных

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 8 июля 2017, 18:52

      Молодец Манчини - отличную конкурентную среду в Зените создает! Поэтому скорее всего именно Зенит выиграет российское первенство в новом сезоне. Хотя посмотрим. Так то более за ЦСКА. Но сейчас больше наблюдаю за Зенитом. Да и это невозможно по-другому. Так как в первую очередь к данному клубу в трансферный период больше всего внимания приковано. В прошлом сезоне больше всего наблюдал за Спартаком:)

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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 июля 2017, 18:43

      Знаете ли вы, что фамилия Дзюба в переводе с футбольного означает "деревяшка"?

      0
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      Рейтинг: +57

      ToniMontana 8 июля 2017, 17:59

      Пока у Кокоши контракт, ему пофиг...смысл напрягаться. Бабло тикает.

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 8 июля 2017, 17:54

      Смолов до Краснодара тоже два года не мог гол родить и был посмешищем всей страны. Сейчас об этом уже как то подзабыли. Так что может и Кокорину надо в Краснодар или к Бердыеву.

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      Рейтинг: +93

      Sam_51 8 июля 2017, 17:45

      Да даже с моим появлением Кокоша стал бы слабым звеном))

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 июля 2017, 17:27

      До этого, он типа нападение Зенита возглавлял,
      А теперь попал.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 8 июля 2017, 17:11

      Слабое звено, не слабое звено ... все-равно оставят из-за лимита ...

      1
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