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  • Канчельскис: «Интересно, как Кокорин и Дзюба будут конкурировать с Дриусси»

Канчельскис: «Интересно, как Кокорин и Дзюба будут конкурировать с Дриусси»

8 июля 2017, 14:40
11

Экс-полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал свое мнение относительно трансфера нападающего Себастьяна Дриусси в «Зенит». Специалист заявил, что нужно еще посмотреть, сможет ли аргентинец прижиться в РФПЛ. Также, по его мнению, конкуренция 21-летнего игрока с Александром Кокориным и Артемом Дзюбой за место в стартовом составе сине-бело-голубых обещает быть интересной.

О переходе Дриусси в петербургский клуб было объявлено сегодня. Срок соглашения – четыре года.

– Еще неясно, как Дриусси приживется в нашем чемпионате, в России. Несомненно, это качественный форвард и хорошее усиление для «Зенита».

– Столько нападающих смогут ужиться в одном клубе?

– Конечно. Манчини сможет варьировать состав – кто-то будет играть в Лиге Европы, кто-то в чемпионате и Кубке России. Плохо, когда нет из кого выбрать. Всем хватит игровой практики.

Этот сезон будет определяющим для российских нападающих. В следующем году домашний чемпионат мира, все захотят показать себя с лучшей стороны. Будет интересно посмотреть на существующую конкуренцию в «Зените» между Кокориным, Дзюбой и Дриусси.

– Кокорин и Дзюба смогут выиграть эту конкуренцию у Дриусси?

– Если будут забивать, то могут. Тренер же не враг себе. В первые полгода можно будет списать на адаптацию аргентинца, в этот период нужно показывать себя россиянам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Дриусси Себастьян Канчельскис Андрей
Комментарии (11)
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Dimonadze
1499515331
Как Кокорин и Дзюба будут конкурировать с Дриусси? С помощью паспорта
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acer2003
1499515333
Дзюба,ещё туда сюда конкурент, а о Кокоше смешно слышать )))
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Asbjorn
1499515616
Никак,разве что дзюба второго форварда играть будет,друсси стоящая покупка
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Zenit2312
1499515674
А полоз ? Четыре напа. Играть будут дриус и дзюб. кокс в утиль полоз на кубки рф выходить будет. На чемпионате мира один дзюб играть будет.
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fanchik
1499518007
В любом случае и "Дзюбан" и" Кокошик" зашевелятся,иначе ЧМ пролетит мимо их, а это контракты, деньги, и нужно для этого выкладываться по полной .Смогут или нет выдержать конкуренцию, большой вопрос ,но стимул для дальнейшего будущего будет.
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Vara81
1499523558
Опять тренеришка играть не даст ((( куда теперь бревно поплывет ?))
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subbotaspartak
1499524620
1х4х2х4 И все в мире.
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Garrincha58
1499530600
да это Дриусси придется выеживаться так как у этих наших есть иммунитет ввиде паспорта
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