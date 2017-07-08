Канчельскис: «Интересно, как Кокорин и Дзюба будут конкурировать с Дриусси»

Экс-полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал свое мнение относительно трансфера нападающего Себастьяна Дриусси в «Зенит». Специалист заявил, что нужно еще посмотреть, сможет ли аргентинец прижиться в РФПЛ. Также, по его мнению, конкуренция 21-летнего игрока с Александром Кокориным и Артемом Дзюбой за место в стартовом составе сине-бело-голубых обещает быть интересной.

О переходе Дриусси в петербургский клуб было объявлено сегодня. Срок соглашения – четыре года.

– Еще неясно, как Дриусси приживется в нашем чемпионате, в России. Несомненно, это качественный форвард и хорошее усиление для «Зенита».

– Столько нападающих смогут ужиться в одном клубе?

– Конечно. Манчини сможет варьировать состав – кто-то будет играть в Лиге Европы, кто-то в чемпионате и Кубке России. Плохо, когда нет из кого выбрать. Всем хватит игровой практики.

Этот сезон будет определяющим для российских нападающих. В следующем году домашний чемпионат мира, все захотят показать себя с лучшей стороны. Будет интересно посмотреть на существующую конкуренцию в «Зените» между Кокориным, Дзюбой и Дриусси.

– Кокорин и Дзюба смогут выиграть эту конкуренцию у Дриусси?

– Если будут забивать, то могут. Тренер же не враг себе. В первые полгода можно будет списать на адаптацию аргентинца, в этот период нужно показывать себя россиянам.