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    Канчельскис: «Интересно, как Кокорин и Дзюба будут конкурировать с Дриусси»

    Экс-полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал свое мнение относительно трансфера нападающего Себастьяна Дриусси в «Зенит». Специалист заявил, что нужно еще посмотреть, сможет ли аргентинец прижиться в РФПЛ. Также, по его мнению, конкуренция 21-летнего игрока с Александром Кокориным и Артемом Дзюбой за место в стартовом составе сине-бело-голубых обещает быть интересной.

    О переходе Дриусси в петербургский клуб было объявлено сегодня. Срок соглашения – четыре года.

    – Еще неясно, как Дриусси приживется в нашем чемпионате, в России. Несомненно, это качественный форвард и хорошее усиление для «Зенита».

    – Столько нападающих смогут ужиться в одном клубе?

    – Конечно. Манчини сможет варьировать состав – кто-то будет играть в Лиге Европы, кто-то в чемпионате и Кубке России. Плохо, когда нет из кого выбрать. Всем хватит игровой практики.

    Этот сезон будет определяющим для российских нападающих. В следующем году домашний чемпионат мира, все захотят показать себя с лучшей стороны. Будет интересно посмотреть на существующую конкуренцию в «Зените» между Кокориным, Дзюбой и Дриусси.

    – Кокорин и Дзюба смогут выиграть эту конкуренцию у Дриусси?

    – Если будут забивать, то могут. Тренер же не враг себе. В первые полгода можно будет списать на адаптацию аргентинца, в этот период нужно показывать себя россиянам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2017 14:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2017, 19:16

      да это Дриусси придется выеживаться так как у этих наших есть иммунитет ввиде паспорта

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 июля 2017, 17:37

      1х4х2х4
      И все в мире.

      0
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      Рейтинг: +88

      Vara81 8 июля 2017, 17:19

      Опять тренеришка играть не даст ((( куда теперь бревно поплывет ?))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > Vara81 8 июля 2017, 18:23

      в Томь

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 8 июля 2017, 15:46

      В любом случае и "Дзюбан" и" Кокошик" зашевелятся,иначе ЧМ пролетит мимо их, а это контракты, деньги, и нужно для этого выкладываться по полной .Смогут или нет выдержать конкуренцию, большой вопрос ,но стимул для дальнейшего будущего будет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +88

      Vara81 > fanchik 8 июля 2017, 17:21

      Они не такие !! У них принцип такой - солдат спит служба идёт !!!

      1
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 8 июля 2017, 15:07

      А полоз ? Четыре напа. Играть будут дриус и дзюб. кокс в утиль полоз на кубки рф выходить будет. На чемпионате мира один дзюб играть будет.

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 июля 2017, 15:06

      Никак,разве что дзюба второго форварда играть будет,друсси стоящая покупка

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 8 июля 2017, 15:02

      Дзюба,ещё туда сюда конкурент, а о Кокоше смешно слышать )))

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 8 июля 2017, 15:02

      Как Кокорин и Дзюба будут конкурировать с Дриусси? С помощью паспорта

      8
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 > Dimonadze 8 июля 2017, 21:17

      Два ублюдка которых никто не хочет видить!!!!!!!!!!!

      -1
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