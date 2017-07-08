Манчини назвал Дриусси хорошим приобретением для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал подписание нападающего «Ривер Плейта» Себастьяна Дриусси. Итальянский специалист назвал 21-летнего игрока хорошим приобретением для петербургского клуба.

– Только что объявили о трансфере Дриусси. Как оцените этот переход и стоит ли ждать других новичков?

– Мне кажется, это хорошее приобретение. При этом трансферное окно не закрыто, у нас есть еще много времени. Правда, конкретных имен пока назвать не могу.

В минувшем сезоне аргентинец провел 32 поединка, записав на свой счет 19 голов и три результативные передачи.