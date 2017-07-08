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    Манчини назвал Дриусси хорошим приобретением для «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал подписание нападающего «Ривер Плейта» Себастьяна Дриусси. Итальянский специалист назвал 21-летнего игрока хорошим приобретением для петербургского клуба.

    – Только что объявили о трансфере Дриусси. Как оцените этот переход и стоит ли ждать других новичков?

    – Мне кажется, это хорошее приобретение. При этом трансферное окно не закрыто, у нас есть еще много времени. Правда, конкретных имен пока назвать не могу.

    В минувшем сезоне аргентинец провел 32 поединка, записав на свой счет 19 голов и три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2017 14:09
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 8 июля 2017, 15:03

      Дриусси мощьный однозначно новая звезда РФПЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 8 июля 2017, 14:44

      ...игрок перспективный,но когда же купим центрального защ...

      2
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