Себальос дал согласие на переход в «Реал»

Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос продолжит карьеру в «Реале». После ультиматума, предъявленного вчера хавбеку сливочными по срокам принятия решения, 20-летний игрок согласился на переход.

Ранее сообщалось, что испанец выступает против переезда в Мадрид, так как хочет играть в «Барселоне» бок о бок с Неймаром, Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Официально трансфер может быть подтвержден в ближайшие дни. Возможный срок контракта – пять-шесть лет.

В минувшем сезоне Себальос провел 31 матч, забил два гола и сделал две результативные передачи.