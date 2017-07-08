Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Себальос дал согласие на переход в «Реал»

    Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос продолжит карьеру в «Реале». После ультиматума, предъявленного вчера хавбеку сливочными по срокам принятия решения, 20-летний игрок согласился на переход.

    Ранее сообщалось, что испанец выступает против переезда в Мадрид, так как хочет играть в «Барселоне» бок о бок с Неймаром, Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

    Официально трансфер может быть подтвержден в ближайшие дни. Возможный срок контракта – пять-шесть лет.

    В минувшем сезоне Себальос провел 31 матч, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2017 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 июля 2017, 13:53

      Ахахахаха,не перейду в реал говорит

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11