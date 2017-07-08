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    Нету: «Игроки «Зенита» все немного уставшие, очень много непростых тренировок»

    Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал, как проходит тренировочный процесс и подготовка к сезону под руководством нового главного тренера Роберто Манчини.

    «Если честно, все немного иначе – новый тренер, игроки, сотрудники. По первым ощущениям все изменилось в лучшую сторону. Команда совершенствуется, и я сразу почувствовал, что в коллективе отличная атмосфера. Это нам и нужно в начале сезона. Мы все должны внутренне настроиться на высокие цели и ориентироваться на победы.

    Принял решение сократить отпуск и приехать в расположение команды как можно быстрее. Понимал, что в команде происходят серьезные изменения, и мне надо быть здесь. Надо быстро адаптироваться и помогать команде. Это мое решение, и надеюсь, что оно принесет пользу клубу.

    Мне все нравится в тренировках. Если говорить о характерных чертах, то отметил бы высокую интенсивность. Все игроки настроены на работу, и каждый старается проявить лучшие качества. Физически все немного уставшие, тренировок очень много, они непростые. Уверен, что они в итоге пойдут нам на пользу. Сейчас мы закладываем еще и ментальную основу. Она будет помогать нам на протяжении всего сезона», – сказал Нету.

    В матче первого тура РФПЛ 16 июля сине-бело-голубые отправятся в гости к «СКА-Хабаровску».

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.07.2017 12:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 июля 2017, 13:28

      Старт чемпионата покажет как сыграет Зенит,думаю игра будет-кто в лес-кто по дрова и так весь чемпионат,устали уже,признаются,а там и отставка тренера с именем,хотя надо дать возможность потренировать весь контракт,а не так полгода и пошел вон,когда нанимают-ой красавцик-чуть не получилось-плохой-русский менталитет

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