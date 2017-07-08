Нету: «Игроки «Зенита» все немного уставшие, очень много непростых тренировок»

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал, как проходит тренировочный процесс и подготовка к сезону под руководством нового главного тренера Роберто Манчини.

«Если честно, все немного иначе – новый тренер, игроки, сотрудники. По первым ощущениям все изменилось в лучшую сторону. Команда совершенствуется, и я сразу почувствовал, что в коллективе отличная атмосфера. Это нам и нужно в начале сезона. Мы все должны внутренне настроиться на высокие цели и ориентироваться на победы.

Принял решение сократить отпуск и приехать в расположение команды как можно быстрее. Понимал, что в команде происходят серьезные изменения, и мне надо быть здесь. Надо быстро адаптироваться и помогать команде. Это мое решение, и надеюсь, что оно принесет пользу клубу.

Мне все нравится в тренировках. Если говорить о характерных чертах, то отметил бы высокую интенсивность. Все игроки настроены на работу, и каждый старается проявить лучшие качества. Физически все немного уставшие, тренировок очень много, они непростые. Уверен, что они в итоге пойдут нам на пользу. Сейчас мы закладываем еще и ментальную основу. Она будет помогать нам на протяжении всего сезона», – сказал Нету.

В матче первого тура РФПЛ 16 июля сине-бело-голубые отправятся в гости к «СКА-Хабаровску».