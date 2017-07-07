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Глушаков: «Без моего привоза на сборах не обходится»

7 июля 2017, 22:09
4

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итог контрольной встрече со «Славеном» (1:1).

«Не обидно ли, что упустили победу? В принципе, мы готовимся. Забили, пропустили. Кто-то из сборной только приехал, кто-то 90 минут даже не сыграл. Так что результат – не показатель. Это сборы, подготовка.

Сейчас шутили с ребятами, с Темой Ребровым: без моего привоза на сборах не обходится. Он говорит: кто-то забивает на сборах и не забивает в сезоне, а ты каждый сбор привозишь – зато в сезоне не привозишь. Это уже традиция. Традицию не нарушаем. Так что все идет по плану», – сказал хавбек сборной России.

Напомним, в мае Глушаков был признан лучшим игроком сезона в РФПЛ. Команда Массимо Карерры выиграла чемпионат страны.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (4)
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alexivanof197
1499455363
Денис,самое главное в официальных играх без привозов
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SPARTAK 85
1499455576
Да Денис давайте в официальных без шуток и понадежнее.
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zigbert
1499495359
Хорошо что видит и понимает свои ошибки.
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4erenok
1499505545
что то какие то опасения перед Супер кубком
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