Глушаков: «Без моего привоза на сборах не обходится»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итог контрольной встрече со «Славеном» (1:1).

«Не обидно ли, что упустили победу? В принципе, мы готовимся. Забили, пропустили. Кто-то из сборной только приехал, кто-то 90 минут даже не сыграл. Так что результат – не показатель. Это сборы, подготовка.

Сейчас шутили с ребятами, с Темой Ребровым: без моего привоза на сборах не обходится. Он говорит: кто-то забивает на сборах и не забивает в сезоне, а ты каждый сбор привозишь – зато в сезоне не привозишь. Это уже традиция. Традицию не нарушаем. Так что все идет по плану», – сказал хавбек сборной России.

Напомним, в мае Глушаков был признан лучшим игроком сезона в РФПЛ. Команда Массимо Карерры выиграла чемпионат страны.