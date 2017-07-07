Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глушаков: «Без моего привоза на сборах не обходится»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итог контрольной встрече со «Славеном» (1:1).

    «Не обидно ли, что упустили победу? В принципе, мы готовимся. Забили, пропустили. Кто-то из сборной только приехал, кто-то 90 минут даже не сыграл. Так что результат – не показатель. Это сборы, подготовка.

    Сейчас шутили с ребятами, с Темой Ребровым: без моего привоза на сборах не обходится. Он говорит: кто-то забивает на сборах и не забивает в сезоне, а ты каждый сбор привозишь – зато в сезоне не привозишь. Это уже традиция. Традицию не нарушаем. Так что все идет по плану», – сказал хавбек сборной России.

    Напомним, в мае Глушаков был признан лучшим игроком сезона в РФПЛ. Команда Массимо Карерры выиграла чемпионат страны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2017 22:09
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34

      4erenok 8 июля 2017, 12:19

      что то какие то опасения перед Супер кубком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100685

      zigbert 8 июля 2017, 09:29

      Хорошо что видит и понимает свои ошибки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 7 июля 2017, 22:26

      Да Денис давайте в официальных без шуток и понадежнее.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 7 июля 2017, 22:22

      Денис,самое главное в официальных играх без привозов

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11