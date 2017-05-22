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  • Глушаков – игрок сезона по версии РФС, Каррера – лучший тренер

Глушаков – игрок сезона по версии РФС, Каррера – лучший тренер

22 мая 2017, 18:17
16

Российский футбольный Союз определился с победителями индивидуальных наград по итогам сезона. Имена победителей назвал вице-спикер Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Лучшим футболистом сезона признан полузащитник «Спартака» Денис Глушаков. Награда «лучший тренер» досталась наставнику красно-белых Массимо Каррере, выигравшему для клуба первое чемпионство за 16 лет. Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан надеждой сезона, а Владислав Безбородов – лучшим арбитром. За вклад в развитие футбола РФС наградил Никиту Симоняна.

Сезон-2017/18 откроется матчем Суперкубка России на стадионе «Локомотив» между «Спартаком» и железнодорожниками.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Чалов Федор Каррера Массимо Симонян Никита Безбородов Владислав
Комментарии (16)
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Mahone
1495466416
Правильно,они заслужили,ура ребята!!!!!!!!
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filosof sparty
1495466493
Главком!?))) Вопросов по лауреатам нет!
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Д Альбертини
1495467216
Вроде бы все объективно)
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OfaZavr
1495468191
По всем согласен кроме Безбородова.
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NEON-SM
1495468448
всё по делу
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bboroda
1495469879
Бред!истеричка и шлюха глушак не может быть лучшим! На лучшего надо равняться,а если молодежь начнет равняться на него,то дурдомов не хватит!
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ToniMontana
1495469929
Надеюсь Глушаков в сборной так же будет проявлять себя
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Михас007
1495470014
согласен
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МАКАРШВЕД
1495470861
Награды нашли своих героев,но Безбородов? ( Как он накасячил в матче АНЖИ - ТОМЬ, выдуманный пенальти на 7 добавленной мин.!).
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Popularov
1495510403
1. Вот вам пример, как ФЕДУН и Мутко - КЕЛЕЙНО составили этот список! Фернандеш из Локомотива вообще один из лучших игроков в РФПЛ в этом сезоне, а его НЕ ВКЛЮЧИЛИ!!! ПОЧЕМУ??? У Федуна всё схвачено, за всё проплачено, а кто платит, тот и заказывает эти фальшивые списки. Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в нынешнем сезоне чемпионата России применял административный ресурс. Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды. Вот выдержка из интервью экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, вышедшее 4-го марта. У него спросили мнение по поводу трансферов «Спартака». Он сказал, что лучший трансфер «Спартака» — это президент Мутко, который с самого начала чемпионата сезона 2016/17 защищал «Спартак». Андрей Червиченко, за всю свою футбольную карьеру, не видел, чтобы президент федерации России по футблу так РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищал одну команду, в УШЕРБ всем остальным, в том числе, в ущерб Зениту и ЦСКА, Ростову и Краснодару, Локомотиву и Тереку! Мутко обслуживает интересы федуновских, а на всех остальных они ПЛЕВАЛИ. Эти федуновские подставные списки вам тому ПОДТВЕРЖДЕНИЕ! 2. По итогам всего сезона - ПРОМЕС ЛУЧШИЙ, а Глушаков и Фернандо рядом НЕ СТОЯЛИ! Если Промеса не признают лучшим, то это будет очень большая НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к Промесу!!! Глушаков и Фернандо НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ звание ЛУЧШЕГО в сезоне!!! Промес НА ГОЛОВУ выше и лучше играет Глушакова и Фернандо! Глушаков и Фернандо играют через раз на третий и первую половину сезона полностью ПРОВАЛИЛИ! Спрашивается??? За какие такие уши и кто вытянул Глушакова и Фернандо на звание "лучшего"!!! Промес, по всем показателям сезона игры за Спартак, ЛУЧШИЙ в РФПЛ!!! Кто-то усиленно вытащил Глушакова на звание лучшего, а Промеса задвинули заспину Глушакову! Это нечестно и ПРЕДВЗЯТО! А где-то даже попахивает расизмом! Разве иностранный игрок не может быть лучшим, если он это заслужил своей игрой? Промес заслужил и имеет полное право ЧЕСТНО называться ЛУЧШИМ в РФПЛ, а Глушаков и рядом НЕ СТОЯЛ!!! На обмане и подтасовках Глушакова сделали "лучшим"! Это очень большая НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к Промесу!!! 3. Этот футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ! Такого скандального сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, что при СССР, что при России. Федун очень постарался и приложил свою руку к этому! Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания! Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва, Сухого, Турбина и других - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства имени Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЮТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака, этих и других оскандалившихся судей!!! У "СПАРТАКА" никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ" и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне! Каррера в «Спартаке» установил антирекорд чемпионата России по числу поражений с разгромным счётом в чемпионском сезоне. Поражение от тульского «Арсенала» в 30-м туре стало для спартаковцев третьим в нынешнем розыгрыше РФПЛ. Ранее «Спартак» пропустил три мяча от «Крыльев Советов» (итоговый счет: 0-4) и «Ростова». Впервые в истории чемпион был разгромлен трижды. Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю работу в Спартаке сделали арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!! А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб! Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!! Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате. Аленичев ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой спартаковской медали и правильно сделал. А зачем Дмитрию Аленичеву медаль, которая получена благодаря судейским скандалам в пользу Спартака и во вред другим командам??? Поэтому Дмитрий Аленичев и ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой федуновской медали с судейским скандальным ОТЛИВОМ!
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