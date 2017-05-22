Глушаков – игрок сезона по версии РФС, Каррера – лучший тренер

1. Вот вам пример, как ФЕДУН и Мутко - КЕЛЕЙНО составили этот список!
Фернандеш из Локомотива вообще один из лучших игроков в РФПЛ в этом сезоне, а его НЕ ВКЛЮЧИЛИ!!!
ПОЧЕМУ???
У Федуна всё схвачено, за всё проплачено, а кто платит, тот и заказывает эти фальшивые списки.
Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в нынешнем сезоне чемпионата России применял административный ресурс.
Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.
Вот выдержка из интервью экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, вышедшее 4-го марта.
У него спросили мнение по поводу трансферов «Спартака».
Он сказал, что лучший трансфер «Спартака» — это президент Мутко, который с самого начала чемпионата сезона 2016/17 защищал «Спартак».
Андрей Червиченко, за всю свою футбольную карьеру, не видел, чтобы президент федерации России по футблу так РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищал одну команду, в УШЕРБ всем остальным, в том числе, в ущерб Зениту и ЦСКА, Ростову и Краснодару, Локомотиву и Тереку!
Мутко обслуживает интересы федуновских, а на всех остальных они ПЛЕВАЛИ.
Эти федуновские подставные списки вам тому ПОДТВЕРЖДЕНИЕ!
2. По итогам всего сезона - ПРОМЕС ЛУЧШИЙ, а Глушаков и Фернандо рядом НЕ СТОЯЛИ!
Если Промеса не признают лучшим, то это будет очень большая НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к Промесу!!!
Глушаков и Фернандо НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ звание ЛУЧШЕГО в сезоне!!!
Промес НА ГОЛОВУ выше и лучше играет Глушакова и Фернандо!
Глушаков и Фернандо играют через раз на третий и первую половину сезона полностью ПРОВАЛИЛИ!
Спрашивается??? За какие такие уши и кто вытянул Глушакова и Фернандо на звание "лучшего"!!!
Промес, по всем показателям сезона игры за Спартак, ЛУЧШИЙ в РФПЛ!!!
Кто-то усиленно вытащил Глушакова на звание лучшего, а Промеса задвинули заспину Глушакову!
Это нечестно и ПРЕДВЗЯТО!
А где-то даже попахивает расизмом!
Разве иностранный игрок не может быть лучшим, если он это заслужил своей игрой?
Промес заслужил и имеет полное право ЧЕСТНО называться ЛУЧШИМ в РФПЛ, а Глушаков и рядом НЕ СТОЯЛ!!!
На обмане и подтасовках Глушакова сделали "лучшим"!
Это очень большая НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к Промесу!!!
3. Этот футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ!
Такого скандального сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, что при СССР, что при России.
Федун очень постарался и приложил свою руку к этому!
Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания!
Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва, Сухого, Турбина и других - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства имени Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЮТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака, этих и других оскандалившихся судей!!!
У "СПАРТАКА" никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ" и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне!
Каррера в «Спартаке» установил антирекорд чемпионата России по числу поражений с разгромным счётом в чемпионском сезоне.
Поражение от тульского «Арсенала» в 30-м туре стало для спартаковцев третьим в нынешнем розыгрыше РФПЛ.
Ранее «Спартак» пропустил три мяча от «Крыльев Советов» (итоговый счет: 0-4) и «Ростова».
Впервые в истории чемпион был разгромлен трижды.
Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
Всю работу в Спартаке сделали арбитры.
Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!!
А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб!
Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!!
Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате.
Аленичев ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой спартаковской медали и правильно сделал.
А зачем Дмитрию Аленичеву медаль, которая получена благодаря судейским скандалам в пользу Спартака и во вред другим командам???
Поэтому Дмитрий Аленичев и ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой федуновской медали с судейским скандальным ОТЛИВОМ!
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