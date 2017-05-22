Глушаков – игрок сезона по версии РФС, Каррера – лучший тренер

Российский футбольный Союз определился с победителями индивидуальных наград по итогам сезона. Имена победителей назвал вице-спикер Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Лучшим футболистом сезона признан полузащитник «Спартака» Денис Глушаков. Награда «лучший тренер» досталась наставнику красно-белых Массимо Каррере, выигравшему для клуба первое чемпионство за 16 лет. Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан надеждой сезона, а Владислав Безбородов – лучшим арбитром. За вклад в развитие футбола РФС наградил Никиту Симоняна.

Сезон-2017/18 откроется матчем Суперкубка России на стадионе «Локомотив» между «Спартаком» и железнодорожниками.