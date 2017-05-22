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    Глушаков – игрок сезона по версии РФС, Каррера – лучший тренер

    Российский футбольный Союз определился с победителями индивидуальных наград по итогам сезона. Имена победителей назвал вице-спикер Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев.

    Лучшим футболистом сезона признан полузащитник «Спартака» Денис Глушаков. Награда «лучший тренер» досталась наставнику красно-белых Массимо Каррере, выигравшему для клуба первое чемпионство за 16 лет. Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан надеждой сезона, а Владислав Безбородов – лучшим арбитром. За вклад в развитие футбола РФС наградил Никиту Симоняна.

    Сезон-2017/18 откроется матчем Суперкубка России на стадионе «Локомотив» между «Спартаком» и железнодорожниками.

    Источник: ТАСС

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    22.05.2017 18:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -13

      Popularov 23 мая 2017, 06:33

      1. Вот вам пример, как ФЕДУН и Мутко - КЕЛЕЙНО составили этот список!
      Фернандеш из Локомотива вообще один из лучших игроков в РФПЛ в этом сезоне, а его НЕ ВКЛЮЧИЛИ!!!
      ПОЧЕМУ???
      У Федуна всё схвачено, за всё проплачено, а кто платит, тот и заказывает эти фальшивые списки.
      Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания выразил мнение, что «Спартак» в нынешнем сезоне чемпионата России применял административный ресурс.
      Ранее главный тренер Зенита Мирча Луческу заявил, что президент РФС Виталий Мутко дал знак против петербургской команды.
      Вот выдержка из интервью экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, вышедшее 4-го марта.
      У него спросили мнение по поводу трансферов «Спартака».
      Он сказал, что лучший трансфер «Спартака» — это президент Мутко, который с самого начала чемпионата сезона 2016/17 защищал «Спартак».
      Андрей Червиченко, за всю свою футбольную карьеру, не видел, чтобы президент федерации России по футблу так РЬЯНО и НАХРАПИСТО защищал одну команду, в УШЕРБ всем остальным, в том числе, в ущерб Зениту и ЦСКА, Ростову и Краснодару, Локомотиву и Тереку!
      Мутко обслуживает интересы федуновских, а на всех остальных они ПЛЕВАЛИ.
      Эти федуновские подставные списки вам тому ПОДТВЕРЖДЕНИЕ!

      2. По итогам всего сезона - ПРОМЕС ЛУЧШИЙ, а Глушаков и Фернандо рядом НЕ СТОЯЛИ!
      Если Промеса не признают лучшим, то это будет очень большая НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к Промесу!!!
      Глушаков и Фернандо НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ звание ЛУЧШЕГО в сезоне!!!
      Промес НА ГОЛОВУ выше и лучше играет Глушакова и Фернандо!
      Глушаков и Фернандо играют через раз на третий и первую половину сезона полностью ПРОВАЛИЛИ!
      Спрашивается??? За какие такие уши и кто вытянул Глушакова и Фернандо на звание "лучшего"!!!
      Промес, по всем показателям сезона игры за Спартак, ЛУЧШИЙ в РФПЛ!!!
      Кто-то усиленно вытащил Глушакова на звание лучшего, а Промеса задвинули заспину Глушакову!
      Это нечестно и ПРЕДВЗЯТО!
      А где-то даже попахивает расизмом!
      Разве иностранный игрок не может быть лучшим, если он это заслужил своей игрой?
      Промес заслужил и имеет полное право ЧЕСТНО называться ЛУЧШИМ в РФПЛ, а Глушаков и рядом НЕ СТОЯЛ!!!
      На обмане и подтасовках Глушакова сделали "лучшим"!
      Это очень большая НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к Промесу!!!

      3. Этот футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ!
      Такого скандального сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, что при СССР, что при России.
      Федун очень постарался и приложил свою руку к этому!
      Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания!
      Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва, Сухого, Турбина и других - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства имени Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЮТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака, этих и других оскандалившихся судей!!!
      У "СПАРТАКА" никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ" и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне!
      Каррера в «Спартаке» установил антирекорд чемпионата России по числу поражений с разгромным счётом в чемпионском сезоне.
      Поражение от тульского «Арсенала» в 30-м туре стало для спартаковцев третьим в нынешнем розыгрыше РФПЛ.
      Ранее «Спартак» пропустил три мяча от «Крыльев Советов» (итоговый счет: 0-4) и «Ростова».
      Впервые в истории чемпион был разгромлен трижды.
      Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
      Всю работу в Спартаке сделали арбитры.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!!
      А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб!
      Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!!
      Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате.
      Аленичев ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой спартаковской медали и правильно сделал.
      А зачем Дмитрию Аленичеву медаль, которая получена благодаря судейским скандалам в пользу Спартака и во вред другим командам???
      Поэтому Дмитрий Аленичев и ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой федуновской медали с судейским скандальным ОТЛИВОМ!

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 мая 2017, 21:51

      По Карьере не согласен. Не он готовил команду к сезону. Не он выигрывал в первом туре. Посмотрите, из 1й пятёрки полный сезон провели Луческу и Рахимов. Про первого молчу.. А вот Рахимов,по моему, Лучший!! Терек на 5месте! Вдумайтесь..

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      Рейтинг: -13

      Popularov > за ЦСКА с 1980г 23 мая 2017, 06:35

      Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
      Всю работу в Спартаке сделали арбитры.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!!
      А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб!
      Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!!
      Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Excluz1ve 22 мая 2017, 21:21

      лучший Дениска!

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 22 мая 2017, 19:34

      Награды нашли своих героев,но Безбородов? ( Как он накасячил в матче АНЖИ - ТОМЬ, выдуманный пенальти на 7 добавленной мин.!).

      3
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      Рейтинг: +239

      Михас007 22 мая 2017, 19:20

      согласен

      1
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      Рейтинг: +57

      ToniMontana 22 мая 2017, 19:18

      Надеюсь Глушаков в сборной так же будет проявлять себя

      1
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      Рейтинг: +13

      bboroda 22 мая 2017, 19:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бред!истеричка и шлюха глушак не может быть лучшим! На лучшего надо равняться,а если молодежь начнет равняться на него,то дурдомов не хватит!

      -6
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 22 мая 2017, 18:54

      всё по делу

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2017, 18:49

      По всем согласен кроме Безбородова.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > OfaZavr 22 мая 2017, 18:51

      Я бы в этому году отменил номинацию "Лучший судья"))

      7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Евгений Агеев 22 мая 2017, 19:11

      Согласен .

      0
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      Рейтинг: +213

      Масоха 22 мая 2017, 18:38

      Поддерживаю предыдущих ораторов!

      1
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