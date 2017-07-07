Мельгарехо: «Самое популярное слово в лексиконе Карреры – «браво»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о методах поддержки игроков главного тренера команды Массимо Карреры.

«Самое популярное слово в лексиконе Массимо – «браво»! Тренер не скупится на похвалу, когда игрок ее заслуживает – голом, удачной передачей или подкатом. Такая моральная поддержка вдохновляет. «Браво, Мельга» постоянно звучит. Но он не только меня – каждого игрока таким образом мотивирует», – сказал Мельгарехо.

Напомним, по итогам прошлого сезона московский клуб под руководством Карреры впервые с 2001 года стал чемпионом России.