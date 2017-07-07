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    Мельгарехо: «Самое популярное слово в лексиконе Карреры – «браво»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о методах поддержки игроков главного тренера команды Массимо Карреры.

    «Самое популярное слово в лексиконе Массимо – «браво»! Тренер не скупится на похвалу, когда игрок ее заслуживает – голом, удачной передачей или подкатом. Такая моральная поддержка вдохновляет. «Браво, Мельга» постоянно звучит. Но он не только меня – каждого игрока таким образом мотивирует», – сказал Мельгарехо.

    Напомним, по итогам прошлого сезона московский клуб под руководством Карреры впервые с 2001 года стал чемпионом России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2017 18:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 7 июля 2017, 22:27

      Сделайте так что бы это слово весь сезон по отношению к вам звучало.

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