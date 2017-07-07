Канищев не видит явного фаворита нового сезона в РФПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев оценил ситуацию, которая складывается в нынешнее межсезонье вокруг «Ростова», который потерял большую часть своих лидеров.

– Ситуация с «Ростовом» – наглядная демонстрация того, как у нас относятся к футболу. Мало кто из бизнесменов хочет в него вкладываться. Это прямой убыток для Газпрома и других госкорпораций, поддерживающих клубы, которые можно доить столько, сколько хочешь. При этом за провалы в трансферной политике зачастую никто не отвечает: ни спортивный директор, ни главный тренер, ни тот, кто деньги выделяет. Но у «Ростова» нет такой государственной поддержки, а частный бизнес финансирует его по минимуму – лишь бы удержаться на плаву. Поэтому донскую команду нужно либо присоединить к общей трубе, либо забыть о футболе в Ростовской области.

– Полагаете, что теперь ростовчане из команды, претендующей на попадание в еврокубки, превратятся в одного из аутсайдеров РФПЛ?

– Ну, до этого, наверное, дело не дойдет. Все-таки не всех растащили. Скорее, «Ростов» просто превратится в середняка, не претендующего на высокие места.

– Кто на них будет претендовать?

– «Спартак», «Зенит», ЦСКА…Словом, все те же команды, что и раньше. Каких-то новых претендентов я не вижу. Но не исключаю, что в их число войдет «Локомотив».

– А «Рубин» после возвращения в него Бердыева?

– Может, и составит конкуренцию лидерам, но не сразу – не в этом сезоне. Что же касается «Краснодара», то все зависит от Смолова. Если он уйдет – ударная сила «быков» будет ослаблена. В целом явного фаворита в РФПЛ в новом сезоне нет.