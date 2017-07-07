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Канищев не видит явного фаворита нового сезона в РФПЛ

7 июля 2017, 10:45
3

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев оценил ситуацию, которая складывается в нынешнее межсезонье вокруг «Ростова», который потерял большую часть своих лидеров.

– Ситуация с «Ростовом» – наглядная демонстрация того, как у нас относятся к футболу. Мало кто из бизнесменов хочет в него вкладываться. Это прямой убыток для Газпрома и других госкорпораций, поддерживающих клубы, которые можно доить столько, сколько хочешь. При этом за провалы в трансферной политике зачастую никто не отвечает: ни спортивный директор, ни главный тренер, ни тот, кто деньги выделяет. Но у «Ростова» нет такой государственной поддержки, а частный бизнес финансирует его по минимуму – лишь бы удержаться на плаву. Поэтому донскую команду нужно либо присоединить к общей трубе, либо забыть о футболе в Ростовской области.

– Полагаете, что теперь ростовчане из команды, претендующей на попадание в еврокубки, превратятся в одного из аутсайдеров РФПЛ?

– Ну, до этого, наверное, дело не дойдет. Все-таки не всех растащили. Скорее, «Ростов» просто превратится в середняка, не претендующего на высокие места.

– Кто на них будет претендовать?

– «Спартак», «Зенит», ЦСКА…Словом, все те же команды, что и раньше. Каких-то новых претендентов я не вижу. Но не исключаю, что в их число войдет «Локомотив».

– А «Рубин» после возвращения в него Бердыева?

– Может, и составит конкуренцию лидерам, но не сразу – не в этом сезоне. Что же касается «Краснодара», то все зависит от Смолова. Если он уйдет – ударная сила «быков» будет ослаблена. В целом явного фаворита в РФПЛ в новом сезоне нет.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Рубин Спартак ЦСКА Канищев Александр
Комментарии (3)
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Garrincha58
1499415194
чемпионом станут армейцы ну или на крайняк опять Спартак хотя у них ЛЧ и они туда все силы приложат потому что очень хотят всех удивить,но силенок может не хватить,ну а Зенит опять судьи зачморят
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RLoko
1499416583
За чемпионство будут биться Рубин, Зенит, ЦСКА, Спартак. Именнов в такой последовательности.
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Алексей Гозиас
1499416913
Начало сезона покажет. 10 туров и все понятно будет
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