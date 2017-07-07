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    Канищев не видит явного фаворита нового сезона в РФПЛ

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев оценил ситуацию, которая складывается в нынешнее межсезонье вокруг «Ростова», который потерял большую часть своих лидеров.

    – Ситуация с «Ростовом» – наглядная демонстрация того, как у нас относятся к футболу. Мало кто из бизнесменов хочет в него вкладываться. Это прямой убыток для Газпрома и других госкорпораций, поддерживающих клубы, которые можно доить столько, сколько хочешь. При этом за провалы в трансферной политике зачастую никто не отвечает: ни спортивный директор, ни главный тренер, ни тот, кто деньги выделяет. Но у «Ростова» нет такой государственной поддержки, а частный бизнес финансирует его по минимуму – лишь бы удержаться на плаву. Поэтому донскую команду нужно либо присоединить к общей трубе, либо забыть о футболе в Ростовской области.

    – Полагаете, что теперь ростовчане из команды, претендующей на попадание в еврокубки, превратятся в одного из аутсайдеров РФПЛ?

    – Ну, до этого, наверное, дело не дойдет. Все-таки не всех растащили. Скорее, «Ростов» просто превратится в середняка, не претендующего на высокие места.

    – Кто на них будет претендовать?

    – «Спартак», «Зенит», ЦСКА…Словом, все те же команды, что и раньше. Каких-то новых претендентов я не вижу. Но не исключаю, что в их число войдет «Локомотив».

    – А «Рубин» после возвращения в него Бердыева?

    – Может, и составит конкуренцию лидерам, но не сразу – не в этом сезоне. Что же касается «Краснодара», то все зависит от Смолова. Если он уйдет – ударная сила «быков» будет ослаблена. В целом явного фаворита в РФПЛ в новом сезоне нет.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    07.07.2017 10:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 7 июля 2017, 11:41

      Начало сезона покажет. 10 туров и все понятно будет

      0
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      Рейтинг: +246

      RLoko 7 июля 2017, 11:36

      За чемпионство будут биться Рубин, Зенит, ЦСКА, Спартак. Именнов в такой последовательности.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2017, 11:13

      чемпионом станут армейцы ну или на крайняк опять Спартак хотя у них ЛЧ и они туда все силы приложат потому что очень хотят всех удивить,но силенок может не хватить,ну а Зенит опять судьи зачморят

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