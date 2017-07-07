Канищев: «Купить игроков оптом еще не значит создать команду»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев не уверен в целесообразности приобретения большого количества игроков за многомиллионные суммы. По его мнению, селекция должна осуществляться точечно, в четком сотрудничестве с главным тренером команды.

– «Зенит», по заявлению его президента Сергея Фурсенко, ведет «агрессивную трансферную политику». Клуб на правильном пути?

– Целью «Зенита» в данный момент является огромное желание прикупить как можно больше игроков, но для чего, непонятно. Хотя селекция, наверное, должна быть точечной. При непосредственном участии тренера, который говорит, на какую позицию ему нужны исполнители. Пока мы видим, что игроки покупаются оптом на десятки миллионов евро. Вопрос в том, как из них потом сделать команду.

– Пока из дорогостоящих покупок реально состоялся только один трансфер – в состав «сине-бело-голубых» пришел аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Остальные, по слухам, на подходе…

– Да, слухов более чем достаточно. Но, честно говоря, я не знаю, какое желание больше превалирует у Сарсании: заработать на трансферах или все-таки создать хорошую команду. Дай бог, если удастся и то, и другое. Когда в любой коллектив вливается что-то новое, то это далеко не всегда сразу же дает результат. Нужно, чтобы люди привыкли друг к другу, освоились. А на это требуется время.

– Нельзя не обратить внимание на то, что руководство «Зенита» ориентировано на покупку сравнительно молодых иностранных игроков, видимо, с целью их дальнейшего роста и нежелания потерять вложенные деньги…

– Должен заметить, что из числа молодых и реально честолюбивых иностранных футболистов, которые хотят в своей карьере завоевать трофеи, в Россию мало кто соглашается ехать. Они выбирают ведущие европейские чемпионаты, где могут играть в серьезных клубах. Причем это не зависит от возраста и класса игроков.