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    Канищев: «Купить игроков оптом еще не значит создать команду»

    Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев не уверен в целесообразности приобретения большого количества игроков за многомиллионные суммы. По его мнению, селекция должна осуществляться точечно, в четком сотрудничестве с главным тренером команды.

    – «Зенит», по заявлению его президента Сергея Фурсенко, ведет «агрессивную трансферную политику». Клуб на правильном пути?

    – Целью «Зенита» в данный момент является огромное желание прикупить как можно больше игроков, но для чего, непонятно. Хотя селекция, наверное, должна быть точечной. При непосредственном участии тренера, который говорит, на какую позицию ему нужны исполнители. Пока мы видим, что игроки покупаются оптом на десятки миллионов евро. Вопрос в том, как из них потом сделать команду.

    – Пока из дорогостоящих покупок реально состоялся только один трансфер – в состав «сине-бело-голубых» пришел аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Остальные, по слухам, на подходе…

    – Да, слухов более чем достаточно. Но, честно говоря, я не знаю, какое желание больше превалирует у Сарсании: заработать на трансферах или все-таки создать хорошую команду. Дай бог, если удастся и то, и другое. Когда в любой коллектив вливается что-то новое, то это далеко не всегда сразу же дает результат. Нужно, чтобы люди привыкли друг к другу, освоились. А на это требуется время.

    – Нельзя не обратить внимание на то, что руководство «Зенита» ориентировано на покупку сравнительно молодых иностранных игроков, видимо, с целью их дальнейшего роста и нежелания потерять вложенные деньги…

    – Должен заметить, что из числа молодых и реально честолюбивых иностранных футболистов, которые хотят в своей карьере завоевать трофеи, в Россию мало кто соглашается ехать. Они выбирают ведущие европейские чемпионаты, где могут играть в серьезных клубах. Причем это не зависит от возраста и класса игроков.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    07.07.2017 07:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 7 июля 2017, 13:13

      Канищеву большой лайк за его взгляд на то , что происходит в Зените .За год команду побеждающую "всех и вся", о которой мечтают Фурсенко и Сарсания может и не создаться .За год не решить проблем адаптации, сыгранности,аклиматизации (играть в мороз и снег),не знание языка и т.д. для "легов" ,на это нужно время, чтобы они за играли.Точечный вариант разумнее, чем "всех оптом"и подчеркивает что тренер владеет информацией о футболистах кто ему нужен . В случае с Зенитом, как кто-то сказал, похоже на трасферный "тайфун"А возможно, так и надо , бери больше потом разберемся, деньги ведь не свои

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 7 июля 2017, 08:54

      Да какой базар? Купили стадо, попользовались, выкинули.
      Когда амбиции круче здравого смысла, бюджеты всегда безразмерные.
      У Зенита, видимо, стоит задача - победить любой ценой. Вот "любые цены" и раздают направо-налево.
      Конечно, хочется, чтобы у Зенита получилось, особенно в ЛЕ. Посмотрим на умение Манчини собирать пазлы - команду из кучи незнакомых футболистов. Вдруг он кудесник.

      5
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 7 июля 2017, 08:13

      Дзюба и Кокорин очень рады последнему обзатцу))

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 июля 2017, 08:07

      Как стыдно Бояскому и Шацу за своих руководителей.

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 июля 2017, 07:59

      Крайний абзац про нежелание игроков ехать в наш чемп очень актуален.... И накрутка цифр в контрактах является не отражением ценности игрока, а раздутыми амбициями клуба покупателя....

      3
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 июля 2017, 07:58

      Опыт Анжи, Динамо и Рубина не пошел впрок.

      4
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 7 июля 2017, 07:51

      Прорезается глас народа.

      3
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