РБ «Лейпциг» усилился игроком «ПСЖ» Огустеном

Нападающий французского «ПСЖ» Жан-Кевин Огустен отныне является футболистом немецкого РБ «Лейпциг», который в будущем сезоне дебютирует в групповом этапе Лиги чемпионов. Контракт с форвардом подписан на пять лет, сообщает официальный сайт «быков». По данным немецких СМИ, парижане получили за игрока порядка 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 Огустен вышел на поле всего лишь десять раз и однажды поразил чужие ворота. В 2016 году футболист выиграл вместе со сборной Франции Евро-U19.