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  • Жирков сможет сыграть в первом матче группового этапа ЧМ-2018

Жирков сможет сыграть в первом матче группового этапа ЧМ-2018

6 июля 2017, 16:19
16

Полузащитник сборной России Юрий Жирков сможет принять участие в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Напомним, что футболист получил удаление в поединке Кубка конфедераций против Мексики.

«Если представитель команды участвует в финальных соревнованиях как один из членов страны-организатора, то дисквалификация из-за удаления должна быть перенесена на следующий товарищеский матч сборной», — сообщили в ФИФА.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Жирков Юрий
Комментарии (16)
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Спартач_навсегда
1499347567
успокоили.епта))
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Red narva
1499348076
И что?
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FanatSerj
1499348273
Ну теперь то всем соперникам в группе на ЧМ кабзда. А то были небольшие сомнения, что может как то пойти не так, а теперьтоооооо уууууууууу. Уже все сцут и бояться попасть в нашу группу )))
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ufos73
1499349025
Пусть по телеку смотрит
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Red narva
1499350094
Годиков то ему уже не мало.Старается,это да.Но этого недостаточно для настоящего звездного футболиста.
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DeutschlandUberAlles
1499350411
Вот он отжигал на ЧЕ2008. Атаки разгонял, бегал, оборонялся хорошо. А сейчас не так много осталось от былого великолепия.
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DeutschlandUberAlles
1499350474
Ещё даже не известно какие группы.
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vick-north-west
1499357717
Только вопрос - сыграет ли? Жесткая критика от либераста-депутата и некоторых изданий может сыграть злую шутку: Юрий привык брать вину на себя и не бросает как некоторые "Что ж мне, пойти повеситься?"
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zico2205
1499358701
Что вы здесь разглагольствуете??? Да Юра был одним из лучших на КК !!! И это идиотское удаление - просто стечение обстоятельств и дилетантское судейство...Если вы такие суперкритики- выйдите на поле и покажите как играть...А Жиркова не трогайте...Это один из самых порядочных людей в нашем футболе...И таких там не очень то и много....
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de bruyne
1499360307
До этого сильнее игрока у нас не будет что ли
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