Жирков сможет сыграть в первом матче группового этапа ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Юрий Жирков сможет принять участие в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Напомним, что футболист получил удаление в поединке Кубка конфедераций против Мексики.

«Если представитель команды участвует в финальных соревнованиях как один из членов страны-организатора, то дисквалификация из-за удаления должна быть перенесена на следующий товарищеский матч сборной», — сообщили в ФИФА.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.