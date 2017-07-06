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    Жирков сможет сыграть в первом матче группового этапа ЧМ-2018

    Полузащитник сборной России Юрий Жирков сможет принять участие в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2018.

    Напомним, что футболист получил удаление в поединке Кубка конфедераций против Мексики.

    «Если представитель команды участвует в финальных соревнованиях как один из членов страны-организатора, то дисквалификация из-за удаления должна быть перенесена на следующий товарищеский матч сборной», — сообщили в ФИФА.

    Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2017 16:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +35

      динамо тб 6 июля 2017, 23:35

      А Жирков у зам.председателя Гос Думы разрешение спросил?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 июля 2017, 19:58

      До этого сильнее игрока у нас не будет что ли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 6 июля 2017, 19:57

      Играй Юрец,верим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 6 июля 2017, 19:31

      Что вы здесь разглагольствуете??? Да Юра был одним из лучших на КК !!! И это идиотское удаление - просто стечение обстоятельств и дилетантское судейство...Если вы такие суперкритики- выйдите на поле и покажите как играть...А Жиркова не трогайте...Это один из самых порядочных людей в нашем футболе...И таких там не очень то и много....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > zico2205 6 июля 2017, 21:07

      Дилетантское мнение, а не судейство, даже у нас говорят, что там прямая, умышленый удар, КК а не ЖК )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 6 июля 2017, 19:15

      Только вопрос - сыграет ли? Жесткая критика от либераста-депутата и некоторых изданий может сыграть злую шутку: Юрий привык брать вину на себя и не бросает как некоторые "Что ж мне, пойти повеситься?"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 6 июля 2017, 17:14

      Ещё даже не известно какие группы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 6 июля 2017, 17:13

      Вот он отжигал на ЧЕ2008. Атаки разгонял, бегал, оборонялся хорошо. А сейчас не так много осталось от былого великолепия.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 17:08

      Годиков то ему уже не мало.Старается,это да.Но этого недостаточно для настоящего звездного футболиста.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 июля 2017, 16:50

      Пусть по телеку смотрит

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 июля 2017, 16:37

      Ну теперь то всем соперникам в группе на ЧМ кабзда. А то были небольшие сомнения, что может как то пойти не так, а теперьтоооооо уууууууууу.
      Уже все сцут и бояться попасть в нашу группу )))

      3
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