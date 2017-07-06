Тошич: «ЦСКА всегда будет первым»

Полузащитник Зоран Тошич, который ранее покинул ЦСКА, попрощался с болельщиками армейского клуба.

Напомним, что сербский футболист выступал за красно-синих с 2010 по 2017 год. В составе столичной команды хавбек провел 178 матчей, в которых забил 37 голов.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку. Это было очень важно для меня. Все вместе проделали большую работу, выиграли много трофеев и принесли радость любимому клубу. Спасибо за прекрасные 7 лет. ЦСКА всегда будет первым», – сообщил Тошич.