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Тошич: «ЦСКА всегда будет первым»

6 июля 2017, 14:36
10

Полузащитник Зоран Тошич, который ранее покинул ЦСКА, попрощался с болельщиками армейского клуба.

Напомним, что сербский футболист выступал за красно-синих с 2010 по 2017 год. В составе столичной команды хавбек провел 178 матчей, в которых забил 37 голов.

«Хочу поблагодарить всех за поддержку. Это было очень важно для меня. Все вместе проделали большую работу, выиграли много трофеев и принесли радость любимому клубу. Спасибо за прекрасные 7 лет. ЦСКА всегда будет первым», – сообщил Тошич.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (10)
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dok66
1499342477
Респект Тошичу!
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каа
1499344768
Тебе спасибо ...!!!
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Диктор
1499346264
Хороший игрок.Но ЦСКА уже не первый и с нынешними возможностями Гинера уже и не будет им.
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Mahone
1499346796
Спасибо,но ЦСКА не будет первым теперь
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Red narva
1499347355
Похвальное желание от бывшего игрока!Ну,не всегда ЦСКА будет первым,а изредка.Есть еще ЗЕНИТ,СПАРТАК,а в этом году может быть и РУБИН!
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Red narva
1499352575
Человек полагает,а Бог располагает!Всегда первым быть невозможно.И барса тусует с реалом!)
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Алеха32
1499362056
Зорану спасибо. За стадион деньги отдадим потом всегда первыми будем,в будущем сезоне на остаточных)
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De_Frenki
1499369777
И тебе спасибо Зоран.Удачи тебе
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SunRomeS
1499372737
Спасибо, Зоран!!! ЦВБП!!!
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