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    Тошич: «ЦСКА всегда будет первым»

    Полузащитник Зоран Тошич, который ранее покинул ЦСКА, попрощался с болельщиками армейского клуба.

    Напомним, что сербский футболист выступал за красно-синих с 2010 по 2017 год. В составе столичной команды хавбек провел 178 матчей, в которых забил 37 голов.

    «Хочу поблагодарить всех за поддержку. Это было очень важно для меня. Все вместе проделали большую работу, выиграли много трофеев и принесли радость любимому клубу. Спасибо за прекрасные 7 лет. ЦСКА всегда будет первым», – сообщил Тошич.

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    Источник: Instagram

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    06.07.2017 14:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 6 июля 2017, 23:25

      Спасибо, Зоран!!! ЦВБП!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +466

      De_Frenki 6 июля 2017, 22:36

      И тебе спасибо Зоран.Удачи тебе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Алеха32 6 июля 2017, 20:27

      Зорану спасибо. За стадион деньги отдадим потом всегда первыми будем,в будущем сезоне на остаточных)

      1
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      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 17:49

      Человек полагает,а Бог располагает!Всегда первым быть невозможно.И барса тусует с реалом!)

      0
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      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 16:22

      Похвальное желание от бывшего игрока!Ну,не всегда ЦСКА будет первым,а изредка.Есть еще ЗЕНИТ,СПАРТАК,а в этом году может быть и РУБИН!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 июля 2017, 16:13

      Спасибо,но ЦСКА не будет первым теперь

      2
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      Рейтинг: +58

      Tseha > yarik1_78 6 июля 2017, 19:49

      ЦСКА всегда будет первым

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июля 2017, 16:04

      Хороший игрок.Но ЦСКА уже не первый и с нынешними возможностями Гинера уже и не будет им.

      1
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      Рейтинг: +1289

      каа 6 июля 2017, 15:39

      Тебе спасибо ...!!!

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июля 2017, 15:01

      Респект Тошичу!

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