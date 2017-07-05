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    Мак покинул «Зенит» после игры с «Аустрией»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак ушел из «Зенита». Словацкий футболист покинул расположение петербургской команды после товарищеского матча с «Аустрией» (2:1).

    По информации источника, в ближайшее время 26-летний хавбек прибудет в Голландию, где присоединится к находящемуся там на сборах ПАОКу.

    Ранее сообщалось, что футболист перейдет в клуб из Греции на правах аренды.

    В прошедшем сезоне РФПЛ Мак провел 17 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Fontanka.ru

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    05.07.2017 13:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июля 2017, 16:53

      Еще пару товарняков - и зарплатная ведомость Зенита точно сократиться. А то уже наверное три состава на лавке .

      0
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      Рейтинг: +52

      Евгений wolf 5 июля 2017, 16:48

      кокошу надо сливать подальше..

      5
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 5 июля 2017, 15:50

      Мак в начале сезона блеснул,а потом просто сдулся...Да вот и вчера,(имею в виду товарищескую игру с Аустрией)тот же Мак,Маурисио,Молло,Салагов-были -273градуса по цельсию т.е.абсолютными нулями(хотя, это был и тренировочный матч).Ну при всём желании, не тянут они за Зенит(тем более при уровне требований Манчини),поэтому им всем нужны другие команды(согласен,туда же Нетто,давно просится).

      1
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      Рейтинг: +439

      сасас 5 июля 2017, 14:50

      Молло, Маурисио, Нето на готове .

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 5 июля 2017, 14:30

      Не тех сплавляют(((

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 14:25

      Странное решение.

      3
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 5 июля 2017, 14:17

      Жалко конечно, хороший игрок. Могли бы других отправить

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2017, 14:14

      еще 7-8 хотелось бы Дзюбу и Кокорина сплавить подальше но их огромнейшая зарплата не дает от них избавиться

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 июля 2017, 13:51

      Первый пошел...

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > арейская 5 июля 2017, 17:40

      Он не первый.

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      Рейтинг: +17971

      арейская > vladimir-7 6 июля 2017, 02:20

      Да, первым был Ломбертс, затем Данни, значит третий пошел , если говорить о легионерах

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > арейская 6 июля 2017, 07:28

      Да, но ещё были Халк и Гарай.

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