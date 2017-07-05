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Мак покинул «Зенит» после игры с «Аустрией»

5 июля 2017, 13:40
12

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак ушел из «Зенита». Словацкий футболист покинул расположение петербургской команды после товарищеского матча с «Аустрией» (2:1).

По информации источника, в ближайшее время 26-летний хавбек прибудет в Голландию, где присоединится к находящемуся там на сборах ПАОКу.

Ранее сообщалось, что футболист перейдет в клуб из Греции на правах аренды.

В прошедшем сезоне РФПЛ Мак провел 17 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит ПАОК Мак Роберт
Комментарии (12)
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арейская
1499251884
Первый пошел...
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Garrincha58
1499253269
еще 7-8 хотелось бы Дзюбу и Кокорина сплавить подальше но их огромнейшая зарплата не дает от них избавиться
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Stavropolets
1499253426
Жалко конечно, хороший игрок. Могли бы других отправить
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Одинокий волк Маквейд
1499253936
Странное решение.
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dyema
1499254256
Не тех сплавляют(((
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сасас
1499255430
Молло, Маурисио, Нето на готове .
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Юрий Крутько
1499259054
Мак в начале сезона блеснул,а потом просто сдулся...Да вот и вчера,(имею в виду товарищескую игру с Аустрией)тот же Мак,Маурисио,Молло,Салагов-были -273градуса по цельсию т.е.абсолютными нулями(хотя, это был и тренировочный матч).Ну при всём желании, не тянут они за Зенит(тем более при уровне требований Манчини),поэтому им всем нужны другие команды(согласен,туда же Нетто,давно просится).
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Евгений wolf
1499262512
кокошу надо сливать подальше..
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dok66
1499262808
Еще пару товарняков - и зарплатная ведомость Зенита точно сократиться. А то уже наверное три состава на лавке .
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