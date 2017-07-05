«Ювентус» договорился по контракту с Бернардески

«Ювентус» достиг договоренности на счет личного контракта с форвардом «Фиорентины» Федерико Бернардески. Он будет рассчитан на 5 лет. Зарплата футболиста в новом клубе будет составлять 4 миллиона евро в год.

Теперь клубам осталось договориться между собой. «Ювентус» готов выложить за футболиста 40 миллионов евро, а руководство «Фиорентины» рассчитывает выручить от его продажи не менее 50 миллионов.

В прошедшем сезоне Бернардески сыграл в 32 матчах итальянской Серии А, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.