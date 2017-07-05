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    «Ювентус» договорился по контракту с Бернардески

    «Ювентус» достиг договоренности на счет личного контракта с форвардом «Фиорентины» Федерико Бернардески. Он будет рассчитан на 5 лет. Зарплата футболиста в новом клубе будет составлять 4 миллиона евро в год.

    Теперь клубам осталось договориться между собой. «Ювентус» готов выложить за футболиста 40 миллионов евро, а руководство «Фиорентины» рассчитывает выручить от его продажи не менее 50 миллионов.

    В прошедшем сезоне Бернардески сыграл в 32 матчах итальянской Серии А, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    05.07.2017 09:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +51

      ali2004 6 июля 2017, 21:46

      Надеюсь, этот трансфер состоится

      1
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    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 5 июля 2017, 11:23

      давно пора, при всем уважении к фиалкам но Бернардески их уже давно перерос

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 5 июля 2017, 09:55

      НЕплохо, ждем!

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