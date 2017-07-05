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Фурсенко: «Стоит ли ждать новичков в «Зените»? И не одного»

5 июля 2017, 01:24
23

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что во время летнего трансферного окна петербургский клуб пополнит еще ряд новичков.

Ранее клуб подписал контракты с семью новыми футболистами. В ближайшее время также ожидается приобретение двух нападающих из Аргентины.

– «Зенит» за нынешнее межсезонье совершил уже шесть трансферов, и это довольно много. Довольны ли вы покупками, которые были совершены и ждать ли болельщикам новых приобретений?

– Мы довольны всеми покупками. Вы сегодня видели – во второй половине семь игроков российских играло и играло очень прилично. Прорисовывается новая команда. Из первого состава, конечно, тоже несколько человек попадут в основной состав, поэтому, как мне кажется, конечно, надо будет еще кое-кого приобрести.

– То есть, ждать стоит?

– Ждать стоит и не одного человека.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (23)
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лёха72
1499207247
пора прикыть мяллеру газовый крантик
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spartach n1
1499207438
Это пистец товарищи !))
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Joker 555
1499207722
Фурсенко где твой малиновый пиджак барсетка и трехкилограммовая мобила.
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Сибирь за Спартак
1499225052
Очередное громкое заявление питерского балабола, призванное показать крутость нового руководства и дать тему для обсуждения в прессе. Об ответственности за сказанное речь не идет.
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Svoysvoemubrat
1499226215
Аргентинская атака на подходе.
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Одинокий волк Маквейд
1499228042
Газпром - мечты сбываются, вы что забыли?
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rubinovyi2
1499230533
Фурсенка,что-то знает? Например об увеличении до двадцати полевых игроков на поле....))))
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Garrincha58
1499235300
я усираюсь с этих хрюшек, которые тут так рьяно высказываются да нет же просто хрюкают всякие канистры, волки пазорные и тд и тп
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Андрей Питерский
1499243889
Как эти пидары надоели с сайтов о якобы договорных матчах!!! Админы, куда смотрите? Шваль с веток эту не вывести - жалобу в Роскомнадзор на сам сайт.
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Андрей Питерский
1499244195
Зениту по любому еще нужен один классный нападающий и защитник. Вон коммуняки требуют в Думе чтобы запретили госкорпорациям тратить деньги на покупку легионеров. Спартаковское лобби в действии.
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