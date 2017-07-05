Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фурсенко: «Стоит ли ждать новичков в «Зените»? И не одного»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что во время летнего трансферного окна петербургский клуб пополнит еще ряд новичков.

    Ранее клуб подписал контракты с семью новыми футболистами. В ближайшее время также ожидается приобретение двух нападающих из Аргентины.

    – «Зенит» за нынешнее межсезонье совершил уже шесть трансферов, и это довольно много. Довольны ли вы покупками, которые были совершены и ждать ли болельщикам новых приобретений?

    – Мы довольны всеми покупками. Вы сегодня видели – во второй половине семь игроков российских играло и играло очень прилично. Прорисовывается новая команда. Из первого состава, конечно, тоже несколько человек попадут в основной состав, поэтому, как мне кажется, конечно, надо будет еще кое-кого приобрести.

    – То есть, ждать стоит?

    – Ждать стоит и не одного человека.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2017 01:24
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 6 июля 2017, 08:51

      - Стоит ли ждать хороших результатов? Ну мы постараемся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 5 июля 2017, 19:06

      Газпром - срочно отзывай бабки, на "Северный поток-2" не хватит. "Зенит" просто решил купить в Европе новую команду.
      А как же тренд на импортозамещение?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 5 июля 2017, 12:47

      Может быть я слишком консервативен стал, но меня перестали интересовать трансферные новости Зенита. Меня теперь может заинтересовать только одна новость, что зенитовская основа пополнилась воспитанником зенитовской школы. Как Аршавин, Малафеев, Денисов и пр.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 5 июля 2017, 11:43

      Зениту по любому еще нужен один классный нападающий и защитник. Вон коммуняки требуют в Думе чтобы запретили госкорпорациям тратить деньги на покупку легионеров. Спартаковское лобби в действии.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 5 июля 2017, 11:38

      Как эти пидары надоели с сайтов о якобы договорных матчах!!! Админы, куда смотрите? Шваль с веток эту не вывести - жалобу в Роскомнадзор на сам сайт.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский > Андрей Питерский 5 июля 2017, 12:02

      Одинокий волк Маквейд - ты походу из этой гопкомпании если минусуешь, а может это твой аккаунд?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2017, 09:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      я усираюсь с этих хрюшек, которые тут так рьяно высказываются да нет же просто хрюкают всякие канистры, волки пазорные и тд и тп

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 5 июля 2017, 08:33

      Купить всех за дорого, чтобы потом отдать почти бесплатно. Схема.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 5 июля 2017, 07:55

      Фурсенка,что-то знает?
      Например об увеличении до двадцати полевых игроков на поле....))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > rubinovyi2 5 июля 2017, 08:00

      причем в одной команде

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > Сибирь за Спартак 5 июля 2017, 09:30

      И десять замен

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 июля 2017, 07:21

      Слышал,что на тренировочную базу Зенита раскладушки завозят... Правда ли,нет ли???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > семёнычев 5 июля 2017, 07:59

      фурами

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 07:14

      Газпром - мечты сбываются, вы что забыли?

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11