Фурсенко: «Стоит ли ждать новичков в «Зените»? И не одного»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что во время летнего трансферного окна петербургский клуб пополнит еще ряд новичков.
Ранее клуб подписал контракты с семью новыми футболистами. В ближайшее время также ожидается приобретение двух нападающих из Аргентины.
– «Зенит» за нынешнее межсезонье совершил уже шесть трансферов, и это довольно много. Довольны ли вы покупками, которые были совершены и ждать ли болельщикам новых приобретений?
– Мы довольны всеми покупками. Вы сегодня видели – во второй половине семь игроков российских играло и играло очень прилично. Прорисовывается новая команда. Из первого состава, конечно, тоже несколько человек попадут в основной состав, поэтому, как мне кажется, конечно, надо будет еще кое-кого приобрести.
– То есть, ждать стоит?
– Ждать стоит и не одного человека.