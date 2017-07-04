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    «Ювентус» готовит предложение для «Фиорентины» по Бернардески в размере 35 миллионов евро

    Сегодня агент полузащитника «Фиорентины» Федерико Бернардески Беппе Боццо проведет встречу с руководством «фиалок». У 23-летнего игрока еще два года по контракту со «скуадрой виолой», однако, вполне вероятно, он не будет продлевать соглашение.

    Сообщается, что Боццо выступит посредником в переговорах между «Фиорентиной» и «Ювентусом», который приготовил предложение в размере 35 миллионов евро за итальянского футболиста. Это лишь на 5 миллионов меньше той суммы, которую хотел бы выручить клуб из Флоренции, поэтому есть хороший шанс, что сторонам в ближайшее удастся достигнуть соглашения.

    В минувшем сезоне Бернардески провел 42 встречи, записав в свой актив 14 голов и пять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    04.07.2017 18:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 4 июля 2017, 22:44

      давно пора, Бернардески уже давно перерос фиалок

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 4 июля 2017, 20:26

      Хороший игрок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 18:54

      Запомнился этот парень, пора в большой клуб.

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