«Ювентус» готовит предложение для «Фиорентины» по Бернардески в размере 35 миллионов евро

Сегодня агент полузащитника «Фиорентины» Федерико Бернардески Беппе Боццо проведет встречу с руководством «фиалок». У 23-летнего игрока еще два года по контракту со «скуадрой виолой», однако, вполне вероятно, он не будет продлевать соглашение.

Сообщается, что Боццо выступит посредником в переговорах между «Фиорентиной» и «Ювентусом», который приготовил предложение в размере 35 миллионов евро за итальянского футболиста. Это лишь на 5 миллионов меньше той суммы, которую хотел бы выручить клуб из Флоренции, поэтому есть хороший шанс, что сторонам в ближайшее удастся достигнуть соглашения.

В минувшем сезоне Бернардески провел 42 встречи, записав в свой актив 14 голов и пять результативных передач.