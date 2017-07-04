Силкин считает, что переход Кокорина в «Краснодар» пойдет на пользу игроку

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Краснодар». Ранее сообщалось, что клубы могут произвести обмен футболистами и в питерскую команду отправится Федор Смолов.

«Заранее об этом сказать нельзя: не каждый футболист приживается на новом месте. Поэтому никто не может дать гарантию, что Смолов, перейдя в «Зенит», вольется в состав команды. То же самое и с возможными трансферами Кокорина или Дзюбы в «Краснодар». Единственное, эти перестановки могут помочь несколько встряхнуть Александра… Однако опять же — мы даже не знаем, хотят ли этого сами игроки», – заявил Силкин.

В минувшем сезоне чемпионата России Кокорин забил пять голов в 27 играх.