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  • Силкин считает, что переход Кокорина в «Краснодар» пойдет на пользу игроку

Силкин считает, что переход Кокорина в «Краснодар» пойдет на пользу игроку

4 июля 2017, 07:00
8

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Краснодар». Ранее сообщалось, что клубы могут произвести обмен футболистами и в питерскую команду отправится Федор Смолов.

«Заранее об этом сказать нельзя: не каждый футболист приживается на новом месте. Поэтому никто не может дать гарантию, что Смолов, перейдя в «Зенит», вольется в состав команды. То же самое и с возможными трансферами Кокорина или Дзюбы в «Краснодар». Единственное, эти перестановки могут помочь несколько встряхнуть Александра… Однако опять же — мы даже не знаем, хотят ли этого сами игроки», – заявил Силкин.

В минувшем сезоне чемпионата России Кокорин забил пять голов в 27 играх.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Кокорин Александр Силкин Сергей
Комментарии (8)
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Сибирь за Спартак
1499144188
Кокорина разве необходимо встряхивать, он что дезодорант?
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Svoysvoemubrat
1499145962
В Зените некому встряхнуть получается, нет методов на Костю Сапрыкина.
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Одинокий волк Маквейд
1499147760
Кокорин как игрок сдулся, увы.
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nik55
1499150675
Кокорин это мыльный пузырь-----------его место ФНЛ
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Дядя Серёжа
1499151520
А Краснодару?
Ответить
kiril1986
1499169081
Ну и на фига он там нужен ?Не ужели Краснодар не кого не присмотрел кроме этого бревна?
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карасевщина
1499169740
а краснодару то не пойдет поэтому 30 лямов за смолова
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