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    Силкин считает, что переход Кокорина в «Краснодар» пойдет на пользу игроку

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «Зенита» Александра Кокорина в «Краснодар». Ранее сообщалось, что клубы могут произвести обмен футболистами и в питерскую команду отправится Федор Смолов.

    «Заранее об этом сказать нельзя: не каждый футболист приживается на новом месте. Поэтому никто не может дать гарантию, что Смолов, перейдя в «Зенит», вольется в состав команды. То же самое и с возможными трансферами Кокорина или Дзюбы в «Краснодар». Единственное, эти перестановки могут помочь несколько встряхнуть Александра… Однако опять же — мы даже не знаем, хотят ли этого сами игроки», – заявил Силкин.

    В минувшем сезоне чемпионата России Кокорин забил пять голов в 27 играх.

    Источник: Газета.ру

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    04.07.2017 07:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 4 июля 2017, 15:02

      а краснодару то не пойдет поэтому 30 лямов за смолова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      kiril1986 4 июля 2017, 14:51

      Ну и на фига он там нужен ?Не ужели Краснодар не кого не присмотрел кроме этого бревна?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 4 июля 2017, 09:58

      А Краснодару?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8019

      nik55 4 июля 2017, 09:44

      Кокорин это мыльный пузырь-----------его место ФНЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 08:56

      Кокорин как игрок сдулся, увы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 08:26

      В Зените некому встряхнуть получается, нет методов на Костю Сапрыкина.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 07:56

      Кокорина разве необходимо встряхивать, он что дезодорант?

      5
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