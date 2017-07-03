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    «Лацио» предложил Хесусу Навасу контракт на два года с зарплатой 3,5 миллиона

    Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас может продолжить карьеру в Италии. Ресурс Football Italia со ссылкой на испанский источник сообщил о том, что «орлы» готовы предложить 31-летнему вингеру контракт на два года с годовым окладом в 3,5 миллиона евро.

    В мае «Сити» объявил о том, что стороны не будут продлевать контракт и Навас покинет клуб в статусе свободного агента. В июне «Бомбардир» писал об интересе к чемпиону мира-2010 со стороны «Зенита». Также сообщалось о варианте возвращения в «Севилью», за которую футболист выступал с 2003 по 2013 год.

    В сезоне-2016/17 испанец забил пять мячей в 36-ти играх. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов.

    Источник: Football Italia

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    03.07.2017 23:16
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