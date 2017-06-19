«Зенит» заинтересован в приобретении Хесуса Наваса

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, представители петербургского клуба уже контактировали с 31-летним испанцем на предмет перехода.

Сообщается, что футболист хочет получить от сине-бело-голубых трехлетнее соглашение с годовым окладом в 5 миллионов евро.

Последним клубом Наваса был «Манчестер Сити», который он покинул по окончании срока контракта в конце завершившегося сезона.