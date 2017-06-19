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    «Зенит» заинтересован в приобретении Хесуса Наваса

    Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, представители петербургского клуба уже контактировали с 31-летним испанцем на предмет перехода.

    Сообщается, что футболист хочет получить от сине-бело-голубых трехлетнее соглашение с годовым окладом в 5 миллионов евро.

    Последним клубом Наваса был «Манчестер Сити», который он покинул по окончании срока контракта в конце завершившегося сезона.

    Источник: ФАН

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    19.06.2017 19:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +800

      forward33 19 июня 2017, 20:50

      Второй Коко, только ему за 30 и он легионер, на фиг не нужен.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 20:14

      Чё та Зенит решил моложе 30 лет не покупать игроков... Тренд, наверное...

      1
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > insider_retro 19 июня 2017, 22:50

      Точнее, хочет купить игроков не моложе 30лет. Покупают как раз молодых, только тех ли, что выйграют ЛЧ и дадут жару с ходу..

      1
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Йогурт Мэн 19 июня 2017, 22:54

      А жару надо дать, причём сразу.... У нас тренерам не дают долго раскачиваться...

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 июня 2017, 19:58

      самый тупой игрок в Ман Сити

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Garrincha58 19 июня 2017, 20:15

      В Зените заточат под потребности Мани....

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 19 июня 2017, 19:27

      Зенит заинтересован в приобретении Это'о , но Самуэль в России предан только Анжи)

      -1
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