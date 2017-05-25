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    Навас летом уйдет из «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» объявил об уходе полузащитника Хесуса Наваса в период летнего трансферного окна. В июле 2013 года испанец подписал четырехлетнее соглашение, которое стороны в итоге решили не продлевать. В мае «Бомбардир» со ссылкой на Daily Mail писал о готовности игрока подписать новый контракт.

    «Работа с Хесусом была сплошным удовольствием. Каждый день он усердно работал, показывая свой профессионализм и страсть к победам. В минувшем сезоне он доказал свою универсальность, когда закрывал позицию крайнего защитника. Желаю ему всего хорошего в следующем клубе», – сказал спортивный директор «Сити» Чики Бегиристайн.

    Навас перешел в английский клуб из «Севильи» за 20 миллионов евро. За четыре сезона в составе «горожан» он стал чемпионом Англии и дважды выиграл Кубок Лиги. В минувшем сезоне на счету 31-летнего испанца пять голов в 36-ти играх. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира-2010 в 15 миллионов.

    Ранее стало известно об уходе из команды защитника Гаэля Клиши.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    25.05.2017 18:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 26 мая 2017, 22:02

      Хороший игрок,за всю его игровую карьеру не было плохих новостей, игрок хороший и несомненно он найдет хороший клуб для себя. Италия,Испания да и в Англии еще может задержаться.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 мая 2017, 10:39

      Думаю в родных пенатах примут с радостью.

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