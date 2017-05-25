Навас летом уйдет из «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил об уходе полузащитника Хесуса Наваса в период летнего трансферного окна. В июле 2013 года испанец подписал четырехлетнее соглашение, которое стороны в итоге решили не продлевать. В мае «Бомбардир» со ссылкой на Daily Mail писал о готовности игрока подписать новый контракт.

«Работа с Хесусом была сплошным удовольствием. Каждый день он усердно работал, показывая свой профессионализм и страсть к победам. В минувшем сезоне он доказал свою универсальность, когда закрывал позицию крайнего защитника. Желаю ему всего хорошего в следующем клубе», – сказал спортивный директор «Сити» Чики Бегиристайн.

Навас перешел в английский клуб из «Севильи» за 20 миллионов евро. За четыре сезона в составе «горожан» он стал чемпионом Англии и дважды выиграл Кубок Лиги. В минувшем сезоне на счету 31-летнего испанца пять голов в 36-ти играх. Портал Transfermarkt оценивает чемпиона мира-2010 в 15 миллионов.

Ранее стало известно об уходе из команды защитника Гаэля Клиши.