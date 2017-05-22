Клиши не будет продлевать контракт с «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши заявил о том, что покинет клуб в период летнего трансферного окна.

– Есть ли вероятность того, что вы и Джо Харт будете играть вместе в следующем сезоне?

– Не знаю насчет Джо, но меня в следующем сезоне не будет в команде.

Клиши перешел в манчестерский клуб в июле 2011 года из «Арсенала» за 7 миллионов фунтов. В составе горожан 31-летний француз дважды стал чемпионом Англии и двукратным обладателем Кубка Лиги. На счету Клиши также победа в Суперкубке страны. В нынешнем сезоне он забил два гола в 19-ти матчах всех турниров за команду Хосепа Гвардиолы. Прошлой осенью сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Наполи».