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    «Наполи» хочет приобрести Клиши

    Защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши вызвал интерес со стороны «Наполи». По информации источника, итальянский клуб попробует приобрести 31-летнего француза во время зимнего трансферного окна. В случае неудачи летом игрок может присоединиться к неаполитанцам на правах свободного агента, так как к тому время истечет его контракт с «горожанами».

    По данным Transfermarkt, стоимость Клиши составляет 9 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Манчестер Сити» в АПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Skysports

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    19.11.2016 22:54
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