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    Навас готов продлить контракт с «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас готов поставить в ближайшее время свою подпись под новым контрактом с клубом, сообщает Daily Mail. 31-летний футболист уже получил предложение от руководства клуба. Теперь ему предстоит ознакомиться с условиями и сделать свой выбор.

    Напомним, ранее сообщалось о желании Наваса покинуть ближайшим летом «Сити». Его действующий контракт истекает в середине 2017 года. В текущем сезоне Навас провел на поле 34 матча, в которых сделал пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2017 10:30
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