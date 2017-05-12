Навас готов продлить контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Хесус Навас готов поставить в ближайшее время свою подпись под новым контрактом с клубом, сообщает Daily Mail. 31-летний футболист уже получил предложение от руководства клуба. Теперь ему предстоит ознакомиться с условиями и сделать свой выбор.

Напомним, ранее сообщалось о желании Наваса покинуть ближайшим летом «Сити». Его действующий контракт истекает в середине 2017 года. В текущем сезоне Навас провел на поле 34 матча, в которых сделал пять результативных передач.