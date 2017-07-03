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  • Владимиров: «Информация о конфликтах в сборной России выдумана, причем непрофессионально»

Владимиров: «Информация о конфликтах в сборной России выдумана, причем непрофессионально»

3 июля 2017, 16:54
2

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров заявил, что слухи о конфликте между игроками и главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым является непрофесссиональной выдумкой журналистов.

Как сообщил сегодня «Советский спорт», ряд игроков сборной, включая голкипера Игоря Акинфеева, защитника Василия Березуцкого, полузащитника Алана Дзагоева, а также нападающих Артема Дзюбу и Федора Смолова, имеют серьезные трения с 53-летним наставником из-за его жесткого характера.

«Сложно комментировать информацию, которая появилась на ровном месте и не имеет под собой никаких оснований. За месяц совместного пребывания в период подготовки и проведения Кубка конфедераций команда действительно была одним целым и старалась показать максимальные результаты. Все прекрасно видели, что футболисты отдавали себя на поле без остатка, и болельщики это оценили. Конфликты, о которых говорит автор, выдуманы, причeм весьма непрофессионально. По моей информации, известно это и владельцам издания. Не хотелось бы углубляться в полемику, потому что это бессмысленно и беспредметно», – сказал Владимиров.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Россия Акинфеев Игорь Березуцкий Василий Дзюба Артем Смолов Федор Дзагоев Алан Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Popularov
1499091765
Не верьте этим СМИ! Они КЛЕВЕЩУТ на Акинфеева и высосали этот конфликт из американского демократического ПАЛЬЦА. для КЛЕВЕТЫ ОБМАНА!!! США проплатили за эту клевету и некоторые СМИ на этом решили подзаработать!
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