Владимиров: «Информация о конфликтах в сборной России выдумана, причем непрофессионально»

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров заявил, что слухи о конфликте между игроками и главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым является непрофесссиональной выдумкой журналистов.

Как сообщил сегодня «Советский спорт», ряд игроков сборной, включая голкипера Игоря Акинфеева, защитника Василия Березуцкого, полузащитника Алана Дзагоева, а также нападающих Артема Дзюбу и Федора Смолова, имеют серьезные трения с 53-летним наставником из-за его жесткого характера.

«Сложно комментировать информацию, которая появилась на ровном месте и не имеет под собой никаких оснований. За месяц совместного пребывания в период подготовки и проведения Кубка конфедераций команда действительно была одним целым и старалась показать максимальные результаты. Все прекрасно видели, что футболисты отдавали себя на поле без остатка, и болельщики это оценили. Конфликты, о которых говорит автор, выдуманы, причeм весьма непрофессионально. По моей информации, известно это и владельцам издания. Не хотелось бы углубляться в полемику, потому что это бессмысленно и беспредметно», – сказал Владимиров.