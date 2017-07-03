Вице-президент «Гремио» сообщил, что Луан, который интересен «Зениту», может быть продан этим летом

Вице-президент «Гремио» Одорико Роман сообщил, что нападающий Луан может покинуть команду нынешним летом. При этом он подчеркнул, что идеальным вариантом для бразильского клуба было продать игрока сейчас, но оставить его у себя до декабря.

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему форварду проявляет «Зенит»

«В Луане заинтересованы много команд со всей Европы. Никакой конкретики пока нет, поэтому я не могу назвать клубы. Кроме того, было бы несправедливо публично раскрывать их намерения. Из каких стран? Англия, Испания, Франция, Италия, Россия и Германия.

Луан – очень сильный игрок и редкий талант. Он был главным героем сборной Бразилии на Олимпиаде-2016 в Рио.

Ему всего 24 года, это увеличивает риск, что он не адаптируется в Европе, ведь там, как мне кажется, играют немного в иной футбол. Но повторю: он обладает отличными качествами. Сейчас он лучший нападающий в Бразилии.

Для нас будет идеальным продать игрока сейчас, но при этом оставить его у себя до декабря», – сказал Роман.

В текущем розыгрыше чемпионата Бразилии Луан забил четыре гола и сделал шесть результативных передач. Также на его счету пять мячей в пяти встречах Кубка Либертадорес.