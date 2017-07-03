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    Вице-президент «Гремио» сообщил, что Луан, который интересен «Зениту», может быть продан этим летом

    Вице-президент «Гремио» Одорико Роман сообщил, что нападающий Луан может покинуть команду нынешним летом. При этом он подчеркнул, что идеальным вариантом для бразильского клуба было продать игрока сейчас, но оставить его у себя до декабря.

    Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему форварду проявляет «Зенит»

    «В Луане заинтересованы много команд со всей Европы. Никакой конкретики пока нет, поэтому я не могу назвать клубы. Кроме того, было бы несправедливо публично раскрывать их намерения. Из каких стран? Англия, Испания, Франция, Италия, Россия и Германия.

    Луан – очень сильный игрок и редкий талант. Он был главным героем сборной Бразилии на Олимпиаде-2016 в Рио.

    Ему всего 24 года, это увеличивает риск, что он не адаптируется в Европе, ведь там, как мне кажется, играют немного в иной футбол. Но повторю: он обладает отличными качествами. Сейчас он лучший нападающий в Бразилии.

    Для нас будет идеальным продать игрока сейчас, но при этом оставить его у себя до декабря», – сказал Роман.

    В текущем розыгрыше чемпионата Бразилии Луан забил четыре гола и сделал шесть результативных передач. Также на его счету пять мячей в пяти встречах Кубка Либертадорес.

    Источник: Football Italia

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    03.07.2017 16:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 20:43

      А где Сарсания с мешком бабла? Такая выгодная инвестиция.

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