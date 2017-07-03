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    Новичок «Ромы» Карсдорп выбыл из строя на месяц

    «Рома» подтвердила, что защитник Рик Карсдорп выбыл из строя примерно на четыре недели после операции на колене. Голландец присоединился к «волкам» 28 июня, однако сразу же выяснилось, что ему требуется небольшая операция на мениске.

    «В понедельник утром Рик Карсдорп успешно перенес артроскопическую операцию на правом колене по причине небольшого повреждения переднего мениска. Операция прошла без осложнений и Карсдорп вскоре начнет курс реабилитации.

    Ожидается, что восстановление займет около четырех недель», – сообщается на официальном сайте римлян.

    Напомним, что Карсдорп перешел в «Рому» из «Фейеноорда».

    Источник: ФК «Рома»

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    03.07.2017 14:50
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