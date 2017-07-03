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    Симонов: «Уход Акинфеева из сборной России по собственному желанию не исключен, но это не из-за конфликта с Черчесовым»

    Журналист Дмитрий Симонов поделился своим мнением по поводу возможного ухода голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева из сборной России из-за разногласий с главным тренером Станиславом Черчесовым.

    «Про конфликт с Дзагоевым и Смоловым – чушь. С Васей Березуцким отыгранная история. А вот уход Акинфеева «по собственному» не исключаю. Но это не конфликт», – написал Симонов на своей странице в твиттере.

    Сегодня СМИ опубликовали информацию, согласно которой, у ряда футболистов сборной возник конфликт с Черчесовым по причине жесткого характера специалиста.

    Источник: Twitter

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    03.07.2017 14:24
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +31

      вазззз 4 июля 2017, 02:55

      Уйдет Игорь. Не из-= за Стаса. Просто уже не тянет на 100% и сам это понимает. И обтекать постоянно не хочется. Как Игорь лажанулся- орут на каждом углу, а что по воротам не попадаем- это как- то мимо. Виноват все равно Игорь. Думаю - ему это просто задолбало

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 июля 2017, 18:55

      нет,б.я.он бухать и в баню ходить с ними должен.
      Терпите,с..и,СС(Станислав Саламович)научит вас ,как Родину любить..

      1
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      Рейтинг: +144

      зиргай 3 июля 2017, 18:42

      уходя уходи, свое отыграл

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      115 3 июля 2017, 18:36

      какие все неженки,миллионы десятками получают и голос не повысь на них,сказали надо значит надо,но мы же так не можем

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 3 июля 2017, 17:52

      Пора Акинфееву уступить место другим, у него явно перенапряг и лёгкое головокружение от собственной исключительности.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2037

      Алексей61 3 июля 2017, 17:34

      Следующая новость:
      Смолов уходить из сборной, Но это не конфликт», – написал Симонов

      -2
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 3 июля 2017, 17:17

      Игоря жалко... Он по-настоящему классный вратарь. Но то, что время от времени с ним происходит похоже на тенденцию.

      -3
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 3 июля 2017, 16:48

      Вот все гонят на Кокошу,а то что Акинфеев подводит который раз всем по хер,что коней в ЛЧ,что Россию,он хороший вратарь для РФПЛ,но не более,жду пока шанс Лунёву дадут,давно пора уже дать шанс другим.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 3 июля 2017, 16:29

      Дмитрий наверное свечку держал и все видел и все слышал...

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 июля 2017, 16:25

      Пятка разболелась.

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