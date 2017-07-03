Симонов: «Уход Акинфеева из сборной России по собственному желанию не исключен, но это не из-за конфликта с Черчесовым»

Журналист Дмитрий Симонов поделился своим мнением по поводу возможного ухода голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева из сборной России из-за разногласий с главным тренером Станиславом Черчесовым.

«Про конфликт с Дзагоевым и Смоловым – чушь. С Васей Березуцким отыгранная история. А вот уход Акинфеева «по собственному» не исключаю. Но это не конфликт», – написал Симонов на своей странице в твиттере.

Сегодня СМИ опубликовали информацию, согласно которой, у ряда футболистов сборной возник конфликт с Черчесовым по причине жесткого характера специалиста.