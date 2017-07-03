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  • Симонов: «Уход Акинфеева из сборной России по собственному желанию не исключен, но это не из-за конфликта с Черчесовым»

Симонов: «Уход Акинфеева из сборной России по собственному желанию не исключен, но это не из-за конфликта с Черчесовым»

3 июля 2017, 14:24
20

Журналист Дмитрий Симонов поделился своим мнением по поводу возможного ухода голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева из сборной России из-за разногласий с главным тренером Станиславом Черчесовым.

«Про конфликт с Дзагоевым и Смоловым – чушь. С Васей Березуцким отыгранная история. А вот уход Акинфеева «по собственному» не исключаю. Но это не конфликт», – написал Симонов на своей странице в твиттере.

Сегодня СМИ опубликовали информацию, согласно которой, у ряда футболистов сборной возник конфликт с Черчесовым по причине жесткого характера специалиста.

Источник: Twitter
Россия Акинфеев Игорь Березуцкий Василий Смолов Федор Дзагоев Алан Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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Svoysvoemubrat
1499081755
Советский спорт пишет о серьезном конфликте в сборной. Как говорится, никогда такого не было и вот опять.
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turist82
1499084204
Конифеева перестал уважать ещё после истории с Веллитоном. Пофиг, пусть уходит. И без него вратарей хватает.
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Сибирь за Спартак
1499084334
Просто спросил себя может ли лучше и честно ответил.
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sir_Alex
1499084409
Скорей бы!
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айор балдёжник
1499084639
Давно пора
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Svoysvoemubrat
1499088336
Пятка разболелась.
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SLAVAKPCC
1499089707
Вот все гонят на Кокошу,а то что Акинфеев подводит который раз всем по хер,что коней в ЛЧ,что Россию,он хороший вратарь для РФПЛ,но не более,жду пока шанс Лунёву дадут,давно пора уже дать шанс другим.
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Андрей Питерский
1499091478
Игоря жалко... Он по-настоящему классный вратарь. Но то, что время от времени с ним происходит похоже на тенденцию.
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Алексей61
1499092478
Следующая новость: Смолов уходить из сборной, Но это не конфликт», – написал Симонов
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Tostao
1499093551
Пора Акинфееву уступить место другим, у него явно перенапряг и лёгкое головокружение от собственной исключительности.
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