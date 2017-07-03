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    Шалимов: «Вандерсон пока еще не готов»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов остался доволен игрой своей команды в товарищеском матче с румынским клубом «Вииторул», который прошел на сборе в Австрии.

    «Игра, на мой взгляд, получилась неплохая, учитывая состояние, в котором находится команда. Мы нагрузили эти дни, и свежести, какая она должна быть, конечно же, не было. Но в целом довольны, что создали достаточно много моментов и почти ничего не создали у своих ворот.

    В целом удовлетворен, было движение, было много моментов, которые мы наигрывали на тренировках. Игра Вандерсона? Видно, что он еще не готов, ноги тяжеловаты, но виден уровень его мастерства. Забил гол и принимал правильные решения, видно, что технически оснащен хорошо», – сказал Шалимов.

    Товарищеский матч «Краснодар» – «Вииторул» закончился со счетом 3:1.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    03.07.2017 10:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 20:36

      А гол забил.

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