Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шалимов: «Вандерсон пока еще не готов»

3 июля 2017, 10:30
1

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов остался доволен игрой своей команды в товарищеском матче с румынским клубом «Вииторул», который прошел на сборе в Австрии.

«Игра, на мой взгляд, получилась неплохая, учитывая состояние, в котором находится команда. Мы нагрузили эти дни, и свежести, какая она должна быть, конечно же, не было. Но в целом довольны, что создали достаточно много моментов и почти ничего не создали у своих ворот.

В целом удовлетворен, было движение, было много моментов, которые мы наигрывали на тренировках. Игра Вандерсона? Видно, что он еще не готов, ноги тяжеловаты, но виден уровень его мастерства. Забил гол и принимал правильные решения, видно, что технически оснащен хорошо», – сказал Шалимов.

Товарищеский матч «Краснодар» – «Вииторул» закончился со счетом 3:1.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Вандерсон Шалимов Игорь
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Одинокий волк Маквейд
1499103390
А гол забил.
Ответить
Главные новости
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
2
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
4
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
2
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
12
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
25
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
4
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
2
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
2
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
6
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
17
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
9
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
4
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+