Шалимов: «Вандерсон пока еще не готов»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов остался доволен игрой своей команды в товарищеском матче с румынским клубом «Вииторул», который прошел на сборе в Австрии.

«Игра, на мой взгляд, получилась неплохая, учитывая состояние, в котором находится команда. Мы нагрузили эти дни, и свежести, какая она должна быть, конечно же, не было. Но в целом довольны, что создали достаточно много моментов и почти ничего не создали у своих ворот.

В целом удовлетворен, было движение, было много моментов, которые мы наигрывали на тренировках. Игра Вандерсона? Видно, что он еще не готов, ноги тяжеловаты, но виден уровень его мастерства. Забил гол и принимал правильные решения, видно, что технически оснащен хорошо», – сказал Шалимов.

Товарищеский матч «Краснодар» – «Вииторул» закончился со счетом 3:1.