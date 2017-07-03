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    В «Атлетико» хотят продлить контракт с Симеоне до 2020 года

    Руководство «Атлетико» рассчитывает продлить контракт с главным тренером команды Диего Симеоне до 2020 года. В мадридском клубе намерены склонить Симеоне к подписанию долгосрочного контракта, обещая ему серьезные покупки для того, чтобы составить конкуренцию испанским грандам. В «Атлетико» также рассчитывают в ближайшие годы осуществить смену поколений, с чем лучше всего справится именно Симеоне.

    Стоит отметить, что действующее соглашение аргентинского тренера с клубом рассчитано до середины 2018 года.

    Источник: AS

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    03.07.2017 09:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 июля 2017, 10:20

      Надо уговорить. Это прямо его команда, как Арсенал для Венгера ...

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