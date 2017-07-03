В «Атлетико» хотят продлить контракт с Симеоне до 2020 года

Руководство «Атлетико» рассчитывает продлить контракт с главным тренером команды Диего Симеоне до 2020 года. В мадридском клубе намерены склонить Симеоне к подписанию долгосрочного контракта, обещая ему серьезные покупки для того, чтобы составить конкуренцию испанским грандам. В «Атлетико» также рассчитывают в ближайшие годы осуществить смену поколений, с чем лучше всего справится именно Симеоне.

Стоит отметить, что действующее соглашение аргентинского тренера с клубом рассчитано до середины 2018 года.