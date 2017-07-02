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Матч Россия – Бразилия состоится в марте 2018 года

2 июля 2017, 13:20
6

Бразильская конфедерация футбола 2 июля подтвердила, что их сборная в марте следующего года проведет товарищеский матч против сборной России, которая принимает ближайший чемпионат мира. Россияне будут хозяевами встречи.

Инициатором поединка выступил РФС. Изначально проведение матча планировалось на июнь 2018 – непосредственно в преддверии чемпионата мира, однако на тот срок у «кудесников мяча» уже достигнута договоренность о контрольных играх в Австралии.

Последний раз сборные России и Бразилии встречались в 2013 году. В том товарищеском матче, проходившем в Лондоне, была зафиксирована ничья – 1:1.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Бразилия Россия
Комментарии (6)
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Abbey Road
1498992197
вазелин для сборной продается даже в марте... ((( печалька....
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Михайловский Технарь
1498992300
Если бразильцы привезут 3-й состав, то есть шанс вничью сыграть
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Atom2020
1498994044
И сколько в этот раз РФС отвалил денех бразильцам за матч?
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Одинокий волк Маквейд
1499003719
Соперники серьезные пошли, будет интересно.
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user3618
1499006332
Почему в Бразилии нет уже давно легенд. Кто в топах? Роналду, Месси, а бразильцы где ? вымерли
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