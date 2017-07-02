Матч Россия – Бразилия состоится в марте 2018 года

Бразильская конфедерация футбола 2 июля подтвердила, что их сборная в марте следующего года проведет товарищеский матч против сборной России, которая принимает ближайший чемпионат мира. Россияне будут хозяевами встречи.

Инициатором поединка выступил РФС. Изначально проведение матча планировалось на июнь 2018 – непосредственно в преддверии чемпионата мира, однако на тот срок у «кудесников мяча» уже достигнута договоренность о контрольных играх в Австралии.

Последний раз сборные России и Бразилии встречались в 2013 году. В том товарищеском матче, проходившем в Лондоне, была зафиксирована ничья – 1:1.