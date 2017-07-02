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    Матч Россия – Бразилия состоится в марте 2018 года

    Бразильская конфедерация футбола 2 июля подтвердила, что их сборная в марте следующего года проведет товарищеский матч против сборной России, которая принимает ближайший чемпионат мира. Россияне будут хозяевами встречи.

    Инициатором поединка выступил РФС. Изначально проведение матча планировалось на июнь 2018 – непосредственно в преддверии чемпионата мира, однако на тот срок у «кудесников мяча» уже достигнута договоренность о контрольных играх в Австралии.

    Последний раз сборные России и Бразилии встречались в 2013 году. В том товарищеском матче, проходившем в Лондоне, была зафиксирована ничья – 1:1.

    Источник: ТАСС

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    02.07.2017 13:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31

      user3618 2 июля 2017, 17:38

      Почему в Бразилии нет уже давно легенд. Кто в топах? Роналду, Месси, а бразильцы где ? вымерли

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      manoftHeyear > user3618 2 июля 2017, 18:09

      Неймар

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 16:55

      Соперники серьезные пошли, будет интересно.

      2
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 2 июля 2017, 14:14

      И сколько в этот раз РФС отвалил денех бразильцам за матч?

      2
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 2 июля 2017, 13:45

      Если бразильцы привезут 3-й состав, то есть шанс вничью сыграть

      3
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      Рейтинг: +37911

      Abbey Road 2 июля 2017, 13:43

      вазелин для сборной продается даже в марте... ((( печалька....

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