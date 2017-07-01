«Томь» полностью закрыла долги перед игроками

В руководстве «Томи» сообщили о погашении долгов перед футболистами. Как отметил спортивный директор клуба Игорь Кудряшов, команда в начале следующей недели намерена начать действовать на трансферном рынке.

«В пятницу произведены расчеты с футболистами по долгам за 2016 и 2017 годы. Теперь надеемся получить от игроков документы, что они больше не имеют претензий к клубу, и в понедельник–вторник откроем трансферное окно.

Новички? Ведем переговоры с людьми, которых уже ждем на контракты», – заявил Кудряшов.

«Томь» по итогам прошлого сезона покинула РФПЛ.