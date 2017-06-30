Черышев близок к возвращению в строй

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев в ближайшее время приступит к тренировкам вместе с испанской командой. Об этом сообщил отец футболиста Дмитрий Черышев.

– Денис начал отдельную подготовку. Команда собирается 6 июля, а он начал отдельную подготовку, каждый день тренируется. Практически полностью восстановился, сейчас подготавливается, чтобы с командой начать тренировки.

– Там все еще проблема с задней мышцей бедра?

– Это не задняя, а передняя мышца бедра. Она не успевала восстановиться. Ему дали время, чтобы она полностью восстановилась, если можно так выразиться, усилилась, чтобы сила появилась в мышце.

– Что там за хронический тендинит?

– Про тендинит – это совсем другая вещь, это была операция, когда… Совсем другие вещи – тендинитис, тендон. Это связки, а у него не связки... У Дениса все нормально, все хорошо, огромное желание восстановиться, начать тренировочный процесс уже с командой, в полную силу, помогать команде.