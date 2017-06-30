«Шинник» проведет первые матчи сезона в Костромской области

В четверг, 29 июня, стадион «Урожай» в поселке Караваево Костромской области посетила комиссия РФС и ФНЛ. Во время визита состоялись встречи с руководством спорткомплекса и футбольного клуба «Шинник», а также с представителями УМВД России по Костромской области.

В ходе общения были обсуждены многочисленные организационные вопросы по проведению матчей на уровне, соответствующем требованиям ФНЛ. По результатам инспектирования стадион «Урожай» с условием устранения недоделок допущен для проведения игр в рамках турнира первого дивизиона.

«Шинник» первые домашние матчи Первенства ФНЛ будет играть на стадионе «Урожай» в поселке Караваево Костромской области. Первый поединок на новом месте пройдет 8 июля в 15:00. Соперником выступит «Зенит-2».