Защитник «Кротоне» обойдется «Спартаку» в 4 миллиона

Защитник «Кротоне» Федерико Чеккерини следующий сезон может начать в российской Премьер-лиге, сообщает Sky Sport Italia. Известно, что он входит в сферу интересов «Спартака». Столичный клуб готов заплатить за 25-летнего итальянца 4 миллиона евро.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года. Он пополнил состав «Кротоне» в 2016 году, перейдя из «Ливорно». Сумма трансфера составила 900 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Чеккерини принял участие в 35 матчах Серии А, забив один гол.