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Защитник «Кротоне» обойдется «Спартаку» в 4 миллиона

29 июня 2017, 10:55
8

Защитник «Кротоне» Федерико Чеккерини следующий сезон может начать в российской Премьер-лиге, сообщает Sky Sport Italia. Известно, что он входит в сферу интересов «Спартака». Столичный клуб готов заплатить за 25-летнего итальянца 4 миллиона евро.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года. Он пополнил состав «Кротоне» в 2016 году, перейдя из «Ливорно». Сумма трансфера составила 900 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Чеккерини принял участие в 35 матчах Серии А, забив один гол.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Кротоне Чеккерини Федерико
Комментарии (8)
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Спартач_навсегда
1498723220
спс не надо
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Одинокий волк Маквейд
1498723275
Почти все деньги за сезон
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ARSteven89
1498724225
В "Зените" Доменико Кришито поменял решение уехать в Геную, когда пришёл Роберто Манчини и высказал ему своё доверие. Доменико остаётся, да ещё капитанскую повязку носить будет. А в "Спартаке" такого не произошло, когда пришёл Массимо Каррера в конце прошлого лета, Сальваторе Боккетти как не был основным, так и не стал им сейчас считаться...
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hevbn 28
1498740134
А что итальянские защитники у нас в чемпионате хорошо себя зарекомендовали примеры Кришито,Боккетти на это указывает ,но и Доменико и Сальватори приходили не из команд которые чуть не вылетели , а из команд которые играли в кубке УЕФА ( кстати они оба играли за Дженоа) , надеюсь Каррера знает кого берет в команду (если это действительно так).
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