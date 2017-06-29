Аллегри: «Благодарен Берлускони и Галлиани за шанс после «Кальяри»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что с удовольствием вспоминает годы, проведенные в «Милане». Он особенно тепло поблагодарил руководство клуба, которое дало ему возможность проявить себя после «Кальяри».

«Тогда я сказал Берлускони, что если клуб купит Ибрагимовича, то мы возьмем скудетто. Так оно и произошло.

Я хочу еще раз выразить благодарность Берлускони и Галлиани за то, что они взяли меня из «Кальяри» и дали возможность работать с топ-игроками. Да, они были не молоды, но это были настоящие звезды. Я никогда не стеснялся говорить, как есть.

Во второй год моей работы в «Милане», когда многие завершали карьеру, у нас были определенные трудности. Но эти четыре сезона были замечательными. В первые два года я тренировал команду чемпионов, с которой очень бы хотелось работать на 6-7 лет раньше», – сказал Аллегри.