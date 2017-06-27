Три клуба из топ-пять АПЛ, Бундеслиги и Серии А делали предложения «Ростову» о переходе Азмуна

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун мог продолжить карьеру в Европе. По информации источника, руководство донского клуба получало официальные предложения от трех топ-5 клубов АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

При этом наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры 22-летнего иранца называется «Рубин», где он, как сообщалось ранее, уже прошел медицинский осмотр.

В прошедшем сезоне Азмун провел за «Ростов» в РФПЛ 27 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.