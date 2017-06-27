«Зенит» может заплатить за Ачерби 9 миллионов

Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, петербургский клуб готов заплатить за 28-летнего итальянца 9 миллионов евро плюс бонусы.

Сообщается, что в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

В прошедшем сезоне Ачерби провел за «Сассуоло» в Серии А 38 матчей, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча.