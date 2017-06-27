«Зенит» может заплатить за Ачерби 9 миллионов

Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, петербургский клуб готов заплатить за 28-летнего итальянца 9 миллионов евро плюс бонусы.
Сообщается, что в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.
В прошедшем сезоне Ачерби провел за «Сассуоло» в Серии А 38 матчей, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча.
Источник: Sport.sky.it
Агент Аугусто Карпеджани, представляющий интересы защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби, рассказал, что вероятность переходя его клиента в «Зенит» действительно существует. Ранее сообщалось, что на приобретении 29-летнего игрока настаивает главный тренер петербуржцев Роберто Манчини.
Парень молодеет на год за день ради перехода в Зенит ! Фантастическая история Франческо Ачерби просто ! В сегодняшней новости ему уже 28) Ну что - недельку подождём - и можно забирать))