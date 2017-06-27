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«Зенит» может заплатить за Ачерби 9 миллионов

27 июня 2017, 20:00
7

Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби может продолжить карьеру в «Зените». По информации источника, петербургский клуб готов заплатить за 28-летнего итальянца 9 миллионов евро плюс бонусы.

Сообщается, что в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

В прошедшем сезоне Ачерби провел за «Сассуоло» в Серии А 38 матчей, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча.

Источник: Sport.sky.it
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Сассуоло Зенит Ачерби Франческо
Комментарии (7)
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forward33
1498583061
Маноласа мало нах этот пенсионер, ему 30 играл только в середняках, а в Милане провалился
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sheddy
1498583336
Такое ощущение, что он заинтересован половиной игроков из серии А...
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insider_retro
1498583541
Обсудим, когда будет достигнуто личное соглашение и выйдут на подписание контракта.... А пока подавайте другие новости....
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Обер-КанцлерЪ
1498584434
Кусок вчерашней новости:
Агент Аугусто Карпеджани, представляющий интересы защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби, рассказал, что вероятность переходя его клиента в «Зенит» действительно существует. Ранее сообщалось, что на приобретении 29-летнего игрока настаивает главный тренер петербуржцев Роберто Манчини.

Парень молодеет на год за день ради перехода в Зенит ! Фантастическая история Франческо Ачерби просто ! В сегодняшней новости ему уже 28) Ну что - недельку подождём - и можно забирать))
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Тамхар
1498586720
Они там у себя компьютеры починили в Газпроме? Ошибка, наверное, про 9-то... Раньше не стольник так полтинник, а теперь только 9 каких-то...
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in-9
1498590339
Они в газпроме в курсе, что у нас лимит существует
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