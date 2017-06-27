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Кононов: «Буду продвигать в «Ахмате» идеи Бескова»

27 июня 2017, 19:32
7

Главный тренер грозненского «Ахмата» Олег Кононов, предыдущим клубом которого был «Краснодар», признался, что на прежнем месте работы его команде порой приходилось действовать вторым номером. Также специалист рассказал, чьи тренерские идеи он будет использовать в чеченском клубе.

«Сезон идет, нужны очки, и в каких-то играх надо было где-то действовать от обороны, чтобы был результат. Но они, честно говоря, не доставляли мне удовольствия даже тогда, когда мы выигрывали. Например, возьмем матч с «Зенитом», когда мы глубоко сели в оборону. В атаку выбегали, что-то хотели придумать, но это было не то, что нужно.

Общение с Сергеем Галицким? Это нормальное явление, когда руководитель может беседовать с главным тренером об игре, узнавать для себя новые моменты. Когда я приехал, Сергей Николаевич достаточно многого не знал. Общаясь с ним буквально каждый день, мы брали много интересного друг у друга. Сейчас, когда я возглавил «Ахмат», у меня много идей, много интересных мыслей. В первую очередь будем дальше продвигать идеи Константина Ивановича Бескова и, конечно, свои», – заявил наставник в эфире канала «Матч ТВ».

Добавим, что будучи тренером «Краснодара» Кононов в 2015 году привел команду к бронзовым медалям РФПЛ, а в 2014-м – к серебру Кубка России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Кононов Олег
Комментарии (7)
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Юрэс
1498584661
А ШЕФ против не будет? ??
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ILOVETHISGAME.ykt
1498585082
Вот так новость. Надеюсь с ним Терек (Ахмат) заиграет в более красивый и результативный футбол. Удачи Кононову и Тереку (Ахмату) предстоящем сезоне. П.С. Теперь буду следит за Тереком.
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user3618
1498589537
А неплохо прикрыться идеями Бескова, когда провалит сезон...
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x-x-x-x-x
1498604972
мне нравиться это Коуч
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Дядя Серёжа
1498614629
Без Гаврилова, Черенкова?
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tank219
1498619776
Идеи Бескова живут и побеждают. Нет автобусу, даешь кружева!
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RJM555
1498657359
сказочник....с кем он собирается идеи Бескова ставить? Да и потом довольно смело свои идеи и идеи Бескова ставить в одном отдельно взятом клубе. Что то понесло парня после победы над командой любительской лиги Австрии. Мне кажется этот сказочник просуществует до пятого тура а потом его погонят.
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