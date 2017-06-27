Рахимов хочет пройти стажировку в «Хоффенхайме» у 29-летнего Нагельсмана

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов заявил, что хочет пройти стажировку в «Хоффенхайме» у 29-летнего наставника команды Юлиана Нагельсмана.

Напомним, Рахимов покинул грозненский клуб по окончании завершившегося сезона.

– Собираетесь стажироваться в Европе?

– Да, в «Хоффенхайме», который с молодым тренером Юлианом Нагельсманном выстрелил в Бундеслиге. Ему всего 29 лет, у него очень много необычных идей, упражнений. И, кстати, не так просто к Нагельсманну попасть на стажировку. Но я хочу. Раз у меня сейчас пауза, надо использовать ее по максимуму.