Защитник «Крыльев Советов» Бато проведет сезон в «Кайрате» на правах аренды

Защитник «Крылья Советов» Шелдон Бато ближайший сезон проведет в «Кайрате». Самарцы и клуб из Алматы договорились об аренде игрока сроком на один сезон.

Напомним, что «Крылья» по итогам минувшего сезона покинули РФПЛ.

«Конечно, у Шелдона было желание помочь «Крыльям» вернуться в Премьер-лигу, но лимит на легионеров в ФНЛ строже. Поэтому было найдено решение, которое бы устроило всех. Желаем Шелдону Бато успехов и удачи в новой команде и благодарим за профессиональную работу!» – сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

В прошедшей кампании 26-летний тринидадец провел 22 матча.