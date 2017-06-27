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  • Кузнецов: «Отдал «Рубину» три года, а меня словно и не было в клубе»

Кузнецов: «Отдал «Рубину» три года, а меня словно и не было в клубе»

27 июня 2017, 11:31
8

Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов отметил, что клуб некорректно повел себя по отношению к нему по истечении контракта. Специалиста смутило то, что с ним никто не соизволил попрощаться.

«Как будто меня и не было в клубе – вот такое у меня ощущение. В отпуске порой созванивался с Николаем Рябцевым – оператором клуба, с Ильясом – аналитиком, с Айбатовым, накануне звонил и переводчику Артуру. Немного с испанскими тренерами общался. А из руководства даже звонка не было. Я вовсе не плачусь и не жалуюсь, но ведь это же культура общения людей, их отношение. Когда я отдал три года жизни этому клубу и мой контракт заканчивается, люди даже не попрощались, не сказали хотя бы спасибо. Думаю, это многое говорит об отношении «Рубина» к тем, кто работает в клубе.

Я три года работал в «Рубине». И кухня, и прачечная у нас на базе, женщины, которые убирают в комнатах, – все они вносили свою лепту, они старались, они все доброжелательные. Они все делали так, как нам надо, как просят ребята. И у меня с ними со всеми сложились очень хорошие отношения. С бухгалтерией нашей, другими отделами, девчонками, отвечающими за билеты и перелеты. И я буду по ним по всем очень скучать. За три года они все стали мне как семья», – заявил Кузнецов.

По окончании сезона тренерский штаб во главе Хави Грасии был отправлен в отставку.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (8)
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paracetamol
1498553084
Ну и что? У меня знакомый 40 лет проработал в одной шараге, а его сократили по сокращению штатов и покеда не сказали.
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nemolod
1498553726
Пусть скажет спасибо,если с ним по деньгам рассчитались!
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insider_retro
1498556236
К сожалению, ничего удивительного... Так везде, причём за бугром, кажется, пожёстче, несмотря на правовое поле.... 15 минут и коробку для сборов в зубы....
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tank219
1498563592
А ты ждал байгу дня на два с цыганами?
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subbotaspartak
1498582893
Что-то не так? Не прощанье не угостили чак-чак.
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rubinovyi2
1498626304
А ты больше не приходи в Рубин,даже если упрашивать будут.))
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pro-vad
1498659920
Сложные были три года. Испанцы с собой не звали?
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