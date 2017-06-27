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Чорич может перейти из загребского «Динамо» в «Зенит»

27 июня 2017, 01:10
13

Полузащитник загребского «Динамо» Анте Чорич попал в сферу интересов «Зенита». По информации источника, петербургский клуб на данный момент активно следит за 20-летним хорватом, однако пока не делал предложение о трансфере.

По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 10 миллионов евро. Действующий контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В прошедшем сезоне Чорич провел за «Динамо» в чемпионате Хорватии 23 матча, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Источник: Calcionews24
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Загреб Чорич Анте
Комментарии (13)
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Alex Flash
1498515804
В сферу интересов Z уже попало много "Может"
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SLAVAKPCC
1498515838
10 лямов,узазазаз
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KingRey21
1498518117
Конечно же нужно попытаться подписать,это же второй Лука Модрич,времен когда играл за Динамо и за Тоттенхэм,при том,что пытался Реал его подписать с 16 лет
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a-rakhmatov
1498523782
Что Зенит хочет обновить весь состав полностью?!
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tank219
1498530758
По рубиновой дорожке путем Хаве Грасиа
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Kollljan
1498538084
Если верить публикациям этого сайта, то скоро в Зените будет человек 150 народу. Нельзя же так врать, товарищи!
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Mahone
1498540712
101 новичок,кого еще купите?
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insider_retro
1498544540
Что творится?... Просто игрок, просто из клуба, просто еще не зарекомендовал себя, просто забил несколько банок за сезон.... И сразу ценник 5-10-20 лимонов...
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paracetamol
1498551609
Есть у нас Лука Джорджич, и баста! А этого до 2022 г. подждем.
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dredan
1498555461
Странно что не написали"в нем лично заинтересован Манчини")
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