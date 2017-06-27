Чорич может перейти из загребского «Динамо» в «Зенит»

Полузащитник загребского «Динамо» Анте Чорич попал в сферу интересов «Зенита». По информации источника, петербургский клуб на данный момент активно следит за 20-летним хорватом, однако пока не делал предложение о трансфере.

По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 10 миллионов евро. Действующий контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В прошедшем сезоне Чорич провел за «Динамо» в чемпионате Хорватии 23 матча, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.