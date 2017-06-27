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    Чорич может перейти из загребского «Динамо» в «Зенит»

    Полузащитник загребского «Динамо» Анте Чорич попал в сферу интересов «Зенита». По информации источника, петербургский клуб на данный момент активно следит за 20-летним хорватом, однако пока не делал предложение о трансфере.

    По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 10 миллионов евро. Действующий контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2022 года.

    В прошедшем сезоне Чорич провел за «Динамо» в чемпионате Хорватии 23 матча, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Calcionews24

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    27.06.2017 01:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +85

      dredan 27 июня 2017, 12:24

      Странно что не написали"в нем лично заинтересован Манчини")

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 27 июня 2017, 11:20

      Есть у нас Лука Джорджич, и баста! А этого до 2022 г. подждем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 27 июня 2017, 09:22

      Что творится?... Просто игрок, просто из клуба, просто еще не зарекомендовал себя, просто забил несколько банок за сезон.... И сразу ценник 5-10-20 лимонов...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 27 июня 2017, 08:18

      101 новичок,кого еще купите?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3942

      Kollljan 27 июня 2017, 07:34

      Если верить публикациям этого сайта, то скоро в Зените будет человек 150 народу. Нельзя же так врать, товарищи!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Kollljan 27 июня 2017, 09:20

      А вы не верьте.... Проявление интереса и подписанный контракт сильно разнятся....

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 27 июня 2017, 05:32

      По рубиновой дорожке путем Хаве Грасиа

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 27 июня 2017, 03:36

      Что Зенит хочет обновить весь состав полностью?!

      2
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 27 июня 2017, 02:01

      Конечно же нужно попытаться подписать,это же второй Лука Модрич,времен когда играл за Динамо и за Тоттенхэм,при том,что пытался Реал его подписать с 16 лет

      0
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 27 июня 2017, 01:23

      10 лямов,узазазаз

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 27 июня 2017, 01:23

      В сферу интересов Z уже попало много "Может"

      2
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