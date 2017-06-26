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    Ндинга может сменить «Локомотив» на «Галатасарай»

    Как сообщает Aksam, «Галатасарай» проявляет заинтересованность в услугах полузащитника «Локомотива» Дельвина Ндинга. По мнению руководства стамбульского клуба, конголезец является оптимальным кандидатом на позицию опорного хавбека.

    По информации источника, «львы» готовы платить 29-летнему игроку 1,1 миллиона евро в год. Сам футболист не против сменить клубную прописку, так как лишился игровой практики после прихода Юрия Семина на пост главного тренера прошлым летом.

    В минувшем сезоне Ндинга принял участие всего в 10-ти матчах, записав на свой счет один голевой пас.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2017 18:57
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