Ндинга может сменить «Локомотив» на «Галатасарай»

Как сообщает Aksam, «Галатасарай» проявляет заинтересованность в услугах полузащитника «Локомотива» Дельвина Ндинга. По мнению руководства стамбульского клуба, конголезец является оптимальным кандидатом на позицию опорного хавбека.

По информации источника, «львы» готовы платить 29-летнему игроку 1,1 миллиона евро в год. Сам футболист не против сменить клубную прописку, так как лишился игровой практики после прихода Юрия Семина на пост главного тренера прошлым летом.

В минувшем сезоне Ндинга принял участие всего в 10-ти матчах, записав на свой счет один голевой пас.