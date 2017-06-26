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    «Спартак» заинтересован в приобретении хавбека «Удинезе» де Пауля

    Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль попал в сферу интересов «Спартака», информирует La Gazzetta del Mezzogiorno. Как сообщает источник, красно-белые уже предложили «зебрам» 6 миллионов за 23-летнего игрока, что устроило руководство фриульцев. О переходе может быть объявлено до конца текущей недели.

    Аргентинец перебрался в «Удинезе» из «Валенсии» в июле прошлого года за 3 миллиона евро. В прошедшем сезоне де Пауль провел 35 матчей, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2017 18:22
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +451

      frizom 27 июня 2017, 15:20

      надоели уже эти утки, по скорей бы что то официальное сообщили

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 27 июня 2017, 09:02

      Либо это уточка, либо у Федуна "при розливе рука дрогнула". Когда это он сам предлагал полторы трансферных цены за кого-нибудь?

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 27 июня 2017, 06:29

      Не хотят к нам ехать футболисты хорошего уровня! Что делать такой слабый чемпионат!

      0
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 27 июня 2017, 01:12

      К ЛЧ может и посильнее надо

      0
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      Рейтинг: +81

      Dgon1987 26 июня 2017, 21:20

      А вдруг заиграет, Чем черт не шутит!!!

      0
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 26 июня 2017, 21:07

      нет,лучше поискать кандидатов намного сильнее почти как фернандо

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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 26 июня 2017, 20:39

      кто этот счастливчик?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июня 2017, 19:34

      Полный маразм -полузащита у Спартака лучшая в Премьер Лиге,зачем нужен еще один полузащитник??? О защите подумайте.

      2
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 26 июня 2017, 19:16

      молодёжь - это хорошо. плохо, что не наша.

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 26 июня 2017, 19:07

      по ходу в этом сезоне будет соперничество молодняка карреры,стариков манчини и неизменных гиннеровцев)))

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