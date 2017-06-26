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  • «Спартак» заинтересован в приобретении хавбека «Удинезе» де Пауля

«Спартак» заинтересован в приобретении хавбека «Удинезе» де Пауля

26 июня 2017, 18:22
14

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль попал в сферу интересов «Спартака», информирует La Gazzetta del Mezzogiorno. Как сообщает источник, красно-белые уже предложили «зебрам» 6 миллионов за 23-летнего игрока, что устроило руководство фриульцев. О переходе может быть объявлено до конца текущей недели.

Аргентинец перебрался в «Удинезе» из «Валенсии» в июле прошлого года за 3 миллиона евро. В прошедшем сезоне де Пауль провел 35 матчей, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Удинезе Спартак Де Пауль Родриго
Комментарии (14)
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hevbn 28
1498491403
Помню этого Родриго по Валенсии не очень то впечатлил , он игрок не пойми какой позиции , он и не опорный ,и не атакующий полузащитник и вообще не тянет на игрока из команды играющей в ЛЧ ,единственный его (для него) плюс это его агент Жорже Мендеш.
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tank219
1498491580
Родриго де Паул, аргентинец, забивной, грубоватый, играл в ЛЧ за Валенсию и кубок либертадорес за Расинг. Почти всегда в основе.
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Сильвербой
1498492821
Какой нах... пауль!!!??? Где усиление под ЛЧ???????????? Деревянный Канунников, Пауль-хуя...уль... Где игроки с которыми мы не будем выглядеть в ЛЧ как убогие кони!!!???
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Диктор
1498494847
Полный маразм -полузащита у Спартака лучшая в Премьер Лиге,зачем нужен еще один полузащитник??? О защите подумайте.
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Спартач_навсегда
1498500466
нет,лучше поискать кандидатов намного сильнее почти как фернандо
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Dgon1987
1498501239
А вдруг заиграет, Чем черт не шутит!!!
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ARSENAL TULA
1498515145
К ЛЧ может и посильнее надо
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Опорник84
1498534197
Не хотят к нам ехать футболисты хорошего уровня! Что делать такой слабый чемпионат!
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momwig_
1498543361
Либо это уточка, либо у Федуна "при розливе рука дрогнула". Когда это он сам предлагал полторы трансферных цены за кого-нибудь?
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frizom
1498566003
надоели уже эти утки, по скорей бы что то официальное сообщили
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