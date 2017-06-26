«Спартак» заинтересован в приобретении хавбека «Удинезе» де Пауля

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль попал в сферу интересов «Спартака», информирует La Gazzetta del Mezzogiorno. Как сообщает источник, красно-белые уже предложили «зебрам» 6 миллионов за 23-летнего игрока, что устроило руководство фриульцев. О переходе может быть объявлено до конца текущей недели.

Аргентинец перебрался в «Удинезе» из «Валенсии» в июле прошлого года за 3 миллиона евро. В прошедшем сезоне де Пауль провел 35 матчей, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.