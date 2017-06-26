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    Благо сообщил, что ведет переговоры с тульским «Арсеналом»

    Экс-полузащитник «Оренбурга» Благо выразил желание поработать под руководством Миодрага Божовича, возглавившего недавно тульский «Арсенал». По словам болгарина, он уже вступил в переговоры с «оружейниками».

    «Мы ведем переговоры с «Арсеналом», и очень хочется, чтобы они завершились успешно. У меня есть желание поработать под руководством Миодрага Божовича. Он знаком мне по работе в российских клубах, и, конечно же, является большим профессионалом своего дела. Считаю, ему по силам добиться достойных результатов с тульской командой», – приводит слова Благо «Спортски журнал».

    Ранее в России Благо защищал цвета «Рубина», «Амкара» и «Терека». В минувшем сезоне он провел 21 поединок, отметившись шестью голами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2017 16:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 27 июня 2017, 02:34

      Не плохой вариант и для игрока, и для клуба...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1709

      Краса 26 июня 2017, 20:36

      В ФНЛ предатель не хочет!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 26 июня 2017, 18:05

      в фнл никто не хочет прозябать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      alexidj 26 июня 2017, 16:59

      не пойму, если экс-игрок нафига ему тогда позволяют с Ореном на сборах тренироваться? я думал он передумал, а он все не теряет надежды убежать )

      1
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