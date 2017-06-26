Благо сообщил, что ведет переговоры с тульским «Арсеналом»

Экс-полузащитник «Оренбурга» Благо выразил желание поработать под руководством Миодрага Божовича, возглавившего недавно тульский «Арсенал». По словам болгарина, он уже вступил в переговоры с «оружейниками».

«Мы ведем переговоры с «Арсеналом», и очень хочется, чтобы они завершились успешно. У меня есть желание поработать под руководством Миодрага Божовича. Он знаком мне по работе в российских клубах, и, конечно же, является большим профессионалом своего дела. Считаю, ему по силам добиться достойных результатов с тульской командой», – приводит слова Благо «Спортски журнал».

Ранее в России Благо защищал цвета «Рубина», «Амкара» и «Терека». В минувшем сезоне он провел 21 поединок, отметившись шестью голами.