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Благо сообщил, что ведет переговоры с тульским «Арсеналом»

26 июня 2017, 16:31
4

Экс-полузащитник «Оренбурга» Благо выразил желание поработать под руководством Миодрага Божовича, возглавившего недавно тульский «Арсенал». По словам болгарина, он уже вступил в переговоры с «оружейниками».

«Мы ведем переговоры с «Арсеналом», и очень хочется, чтобы они завершились успешно. У меня есть желание поработать под руководством Миодрага Божовича. Он знаком мне по работе в российских клубах, и, конечно же, является большим профессионалом своего дела. Считаю, ему по силам добиться достойных результатов с тульской командой», – приводит слова Благо «Спортски журнал».

Ранее в России Благо защищал цвета «Рубина», «Амкара» и «Терека». В минувшем сезоне он провел 21 поединок, отметившись шестью голами.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Благо
Комментарии (4)
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alexidj
1498485583
не пойму, если экс-игрок нафига ему тогда позволяют с Ореном на сборах тренироваться? я думал он передумал, а он все не теряет надежды убежать )
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пряник929
1498489524
в фнл никто не хочет прозябать...
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Краса
1498498570
В ФНЛ предатель не хочет!!
Ответить
арейская
1498520049
Не плохой вариант и для игрока, и для клуба...
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